Messaggi razzisti contro Rigivan Ganeshamoorthy dopo l’oro alle Paralimpiadi: “Sono ignoranti” Dopo il trionfo alle Paralimpiadi con la medaglia d’oro nel lancio del disco Rigivan Ganeshamoorthy lancia un messaggio contro i razzisti: “Scrivevano cose indelicate sul colore della pelle. Ancora nel 2024 sentire questa cosa è un po’ triste” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Rigivan Ganeshamoorthy è il nuovo fenomeno delle Paralimpiadi di Parigi 2024: l'italiano ha scritto la storia vincendo la medaglia d'oro con tanto di record nel lancio del disco e ha conquistato i cuori di tutti con la sua innata ironia. L'intervista fatta subito dopo il suo trionfo è diventata virale nel giro di poco tempo. Con un accento romano molto spiccato ha cercato di superare l'imbarazzo del microfono e delle telecamere, ma con grande simpatia ha affrontato anche un tema molto importante come quello del razzismo.

Il messaggio di Rigivan Ganeshamoorthy

Rigivan ha 25 anni, è nato a Roma da genitori dello Sri Lanka e si è avvicinato al lancio del disco soltanto da poco tempo, ottenendo subito risultati straordinari che lo hanno portato per la prima volta alle Paralimpiadi. Oro, tre record del mondo e una popolarità inaspettata: l'italiano non si sarebbe mai immaginato di ottenere tutto questo successo, in uno sport che ha conosciuto soltanto da un anno, dato che fino a qui si dilettava nel basket in carrozzina. A RaiSport ha raccontato cosa è accaduto dopo la sua medaglia d'oro: "Ieri non appena ho preso il cellulare non riuscivo a toccarlo perché scottava: quattrocento messaggi su Whatsapp, oltre mille richieste di amicizia su Instagram. Ho sentito tutti, anche amici stretti. Persone che non conoscevo mi hanno fatto i complimenti".

Ma c'è anche chi ha scelto di intraprendere la strada dell'ignoranza inondando Rigivan con messaggi d'odio per il colore della sua pelle. Il giovane atleta non si è perso d'animo, ma con la sua grande ironia ha toccato un tema profondamente scottante denunciando i razzisti: "Forse l'unica cosa negativa erano alcune persone che mi scrivevano cose indelicate sul colore della pelle. Ancora nel 2024 sentire questa cosa è un po' triste. Vabbè gli ignoranti sono loro, a me scivola addosso".