Max Whitlock svela il messaggio che gli atleti inglesi ricevono tutte le sere: è la regola del colore Ogni sera gli atleti della squadra della Gran Bretagna presenti alle Olimpiadi di Parigi ricevono un messaggio sui propri smartphone: indica il colore che devono indossare il giorno dopo. È un obbligo tassativo: c’è un motivo specifico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Tutte le sere, alle Olimpiadi di Parigi, sugli smartphone degli atleti inglesi appare un messaggio: indica un colore che deve essere indossato tassativamente il giorno dopo. La regola è stata svelata dal britannico Max Whitlock, il più grande ginnasta britannico di sempre con tre medaglie d'oro olimpiche al suo attivo, che tuttavia sabato scorso non è riuscito a salire sul podio nella finale del cavallo con maniglie.

Il 31enne si è classificato quarto e poi ha annunciato il suo ritiro dalle competizioni: "Certo che mi sarebbe piaciuto concludere il capitolo un po' meglio, ma non è stato così. Non era il mio giorno. È stata una finale di livello molto alto, con routine incredibili da parte di tutti. Ma è finita per me in questo sport, è la mia ultima routine".

Max Whitlock inpegnato alle Olimpiadi di Parigi nel cavallo con maniglie

La regola del colore unico per gli atleti inglesi alle Olimpiadi di Parigi

Lo stesso Whitlock ha spiegato poi ai tifosi una delle regole fondamentali che ogni atleta della squadra britannica deve seguire ai Giochi parigini: ogni membro del team UK deve indossare alle Olimpiadi una maglietta dello stesso colore, in modo da poter riconoscere subito i propri compagni di squadra in qualsiasi luogo, momento e frangente di queste due settimane vissute sotto la Tour Eiffel.

"Ogni sera riceviamo un messaggio che ci dice il colore del top che dobbiamo indossare per il giorno dopo. I top vengono anche esposti alla reception quando si passa, per ricordarci di che colore è il top per il giorno a venire – ha detto il ginnasta, oro nel corpo libero e nel cavallo con maniglie a Rio 2016, medaglia doppiata in quest'ultimo attrezzo a Tokyo 2020 – La cosa più importante è che restiamo dello stesso colore. Questo assicura che ovunque tu vada, che si tratti di camminare attraverso il villaggio, una mensa o un luogo di allenamento, l'intera squadra sia unita. È un ottimo modo per riconoscere rapidamente i compagni di squadra in qualsiasi contesto olimpico".