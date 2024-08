Mattia Furlani dopo il bronzo alle Olimpiadi: “Ho visto il video del salto milioni di volte” Mattia Furlani ha vinto la medaglia di bronzo nel salto in lungo a Parigi 2024. Il giovane atleta romano da teenager ha conquistato il primo alloro olimpico della sua carriera. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Mattia Furlani è nato nel 2005, ha 19 anni dunque ed è riuscito da teenager a vincere la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi. Questo ragazzo cresciuto ai Castelli Romani ha compiuto un'impresa ed ha regalato all'Italia la prima medaglia nell'atletica di questi Giochi. Il futuro è tutto suo. Furlani nel day after ha parlato anche con Fanpage.it ed ha mostrato tutta la sua gioia e le sue emozioni per questo grande traguardo.

"Ho visto il video del salto milioni di volte"

A Casa Italia il diciannovenne ha detto con grande leggerezza di essersi rivisto più e più volte: "Ho vissuto tante emozioni, da ieri ho realizzato meglio ciò che ho fatto ed è qualcosa di assurdo. Sono rientrato sui social per vedere il video milioni e milioni di volte. Perché è sempre un'emozione rivedere ciò che sono riuscito a fare, per me questo attualmente è il momento più bello della mia vita".

Complimenti a raffica per Mattia Furlani

Dopo aver vinto il bronzo, Furlani si è riposato, ha dormito, tanto, tantissimo e poi ha letto decine di migliaia di messaggi di complimenti e congratulazioni che ha ricevuto in queste ultime ore: "Ho dormito tanto perché ero distrutto. Ho dato tanto e avevo il cervello a pezzi. Dovevo dormire. Sono contento perché ho avuto tanti messaggi di supporto e complimenti, e mi fa tanto piacere. Sono riuscito a trasmettere ciò che volevo e sono molto contento".

Furlani, che ha ringraziato la sua famiglia per il supporto, si è detto felice per i complimenti di Miltiadis Tentoglou, vincitore dell'oro nelle ultime due edizioni del salto in lungo: "Mi hanno fatto impressione quei complimenti. Questa è la sua epoca, sta vincendo di tutto e di più. Spero di creare anche io la mia epoca".

Tamberi gli ha dato l'investitura e gli ha preconizzato un grandissimo futuro. I due, però, ancora non si sono incontrati: "Una bella responsabilità per me. Tamberi l'ho sempre visto come un idolo, è une delle stelle. Non ho avuto tempo di parlare con lui, perché era già impegnato stamattina. Non c'è stato tempo per parlare tra noi, ma accadrà molto presto".