Mattarella telefona a Malagò subito dopo l’oro dell’Italvolley alle Olimpiadi: fa una precisa richiesta Dopo la vittoria della medaglia d’oro dell’Italia della pallavolo femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024 il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato al numero uno del CONI Giovanni Malagò per fargli una precisa richiesta: “Ci teneva che aprissi questa conferenza stampa con questo suo messaggio” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Le Olimpiadi di Parigi 2024 si sono chiuse nel migliore dei modi per l'Italia che con la storica medaglia d'oro conquistata nella pallavolo femminile nell'ultima giornata di gare è salita a quota 40 medaglie complessive eguagliando il bottino ottenuto tre anni prima a Tokyo e chiudendo al nono posto nel medagliere. La vittoria delle ragazze dell'Italvolley, che in finale hanno surclassato le quotatissime statunitensi, ha regalato dunque l'ultimissima gioia di questi Giochi Olimpici parigini ai tifosi italiani, compreso ovviamente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, grande appassionato di sport e in particolare di pallavolo.

E quest'ultimo, pur non essendo presente in Francia, non ha comunque voluto mancare di mandare un proprio messaggio alle neocampionesse olimpiche, al commissario tecnico Julio Velasco e a tutto il movimento pallavolistico italiano. Terminato l'incontro (che ha seguito in TV) il presidente Mattarella ha infatti telefonato immediatamente al numero uno del Coni Giovanni Malagò, che ha assistito alla finale vinta contro gli USA dagli spalti della South Paris Arena 6 di Parigi, per fare una richiesta precisa.

Il presidente della Repubblica ha infatti chiesto a Malagò di aprire l'imminente conferenza stampa che sarebbe andata in scena qualche ora più tardi a Casa Italia con il suo messaggio rivolto alle ragazze dell'Italvolley: "Mi ha chiamato poco fa il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per fare i complimenti alle ragazze della pallavolo per lo strepitoso torneo olimpico. Era molto orgoglioso di quello che hanno fatto. Complimenti allargati a tutta la federazione, al presidente Manfredi, al commissario tecnico Julio Velasco. Ha sottolineato anche che non si è perso una sola partita delle ragazze. Era molto felice e ci teneva che aprissi questa conferenza stampa con questo suo messaggio. Ovviamente ha allargato i suoi complimenti all'intera spedizione, a tutti gli altri atleti, a tutte le altre federazioni, per i risultati ottenuti" ha infatti detto Giovanni Malagò inaugurando così la conferenza stampa del CONI di fine Olimpiadi. Nella stessa telefonata inoltre il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha anche comunicato la data in cui la spedizione olimpica tornerà al Quirinale per la cerimonia di riconsegna del Tricolore, cioè il prossimo 23 settembre alle ore 11.