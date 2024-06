Mattarella scherza con Tamberi: “Hai voluto creare un thriller alla Hitchcock” Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella scherza sulla gara di Tamberi, e afferma di aver fatto uno strappo al protocollo per poter seguire gli Europei di atletica a Roma. “Ne valeva la pena”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Gabriele Mento

Nei Giardini del Quirinale si è tenuta la cerimonia di consegna del Tricolore agli Alfieri Olimpici e Paralimpici, con i portabandiera Arianna Errigo e Gianmarco Tamberi per le Olimpiadi, insieme ad Ambra Sabatini e Luca Mazzone per le Paralimpiadi, che hanno preso in custodia la bandiera italiana. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha tenuto un discorso nel quale ci ha tenuto a sottolineare il valore che avranno queste Olimpiadi e che in generale ha lo sport, congratulandosi con i medagliati agli Europei di atletica (seguiti dal vivo per due serate consecutive) e scherzando anche sulla gara di Tamberi.

Il "thriller" di Tamberi e lo strappo alla regola di Mattarella

Complimentandosi con Tamberi per la medaglia d'oro conquistata agli Europei di Roma, Mattarella ha scherzato con il saltatore dicendogli che "Più penso alla serata dell'altro ieri, più nutro il dubbio che abbia voluto mettere in campo un thrilling alla Hitchcock, con quei due salti nulli a 2,29, per poi andare con tranquillità a 2,37″. Il presidente della Repubblica ha poi voluto riprendere quanto detto da Tamberi quando la squadra di atletica fu ospitata al Quirinale dopo aver vinto la coppa Europa. "Le atlete e gli atleti non vanno considerati come esecutori di prestazioni, ma persone con la loro dimensione umana, con i valori, i sacrifici e la sensibilità diversa di ognuno di loro. Questo è quello che rende importante e ammirevole il vostro impegno".

Mattarella ha anche confessato di aver fatto uno strappo alla regola per seguire gli Europei di atletica "Ho commesso un'infrazione alla prassi del Quirinale, andando una seconda volta al medesimo evento. ma vi assicuro che ne valeva la pena".

Mattarella e l'appello alla tregua olimpica

Il presidente della Repubblica, ha poi fatto riferimento alla proposta avanzata dalle Nazioni Unite, di istituire una tregua olimpica, come avveniva durante le Olimpiadi che si disputavano nell'antica Grecia. "Non so se avverrà perché questa richiesta si scontra con l'ottusità di chi scatena guerre. Però il messaggio che voi lancerete con i vostri colleghi e colleghe è un messaggio di convivenza, di amicizia, di collaborazione altrettanto importante".