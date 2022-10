Mark Zuckerberg trascina sua moglie in prima fila ad un combattimento UFC: è sconvolta Mark Zuckerberg è un grande appassionato di MMA e ha deciso di assistere dal vivo all’UFC Night. Sua moglie però non sapeva a cosa andava incontro.

A cura di Marco Beltrami

In alcune rare occasioni a conquistare l'attenzione non è quello che accade sul ring o sull'ottagono, ma fuori. Un esempio? Quanto successo nelle scorse ore a Las Vegas durante l'incontro tra Trevin Jones e Raoni Barcelos: un evento MMA, ovvero di arti marziali miste, nell'ambito della UFC (Ultimate Fighting Championship) Night. Mentre i due atleti se le davano di santa ragione, a bordo ring una coppia partecipava con trasporto all'evento con reazioni diametralmente opposte. Si tratta di Mark Zuckerberg e sua moglie Priscilla Chan.

L'informatico e imprenditore americano fondatore del social network Facebook, presidente e amministratore delegato di Meta e pioniere del metaverso ha deciso di assistere dal vivo all'incontro in compagnia della sua metà, famosa dottoressa. Per l'occasione i due si sono accomodati proprio a ridosso dell'ottagono, per vedere l'azione il più vicino possibile.

Se il miliardario ha reagito spesso e volentieri con entusiasmo, confermando la sua grande passione per la MMA, sua moglie in alcuni frangenti è sembrata in grande difficoltà. Le telecamere hanno immortalato infatti alcune reazioni diventate poi virali: Priscilla Chan quando il combattimento è entrato nel vivo, senza esclusioni di colpi violenti, non ha avuto il coraggio di guardare e si è coperta il volto con le mani, lasciandosi andare anche ad alcune urla, soprattutto quando i due si sono feriti.

È nota infatti la passione di Zuckerberg per la MMA e per il combattimento. Ci sono state anche indiscrezioni relative alla possibilità, di un suo possibile approdo sull'ottagono. Un mese fa il CEO di Meta ha condiviso un video di se stesso mentre combatteva con con il lottatore Khai "The Shadow" Wu, poco prima del debutto di quest'ultimo nella UFC contro Joshua Dillon. Mark si è mostrato felice e desideroso di apprendere tutte le tecniche di combattimento. Probabilmente però la sua compagna non sapeva a cosa andava incontro assistendo ad uno show dal vivo e l'invito del marito "andiamo a vedere questa cosa, ti piacerà", non si è rivelato felice.

Le reazioni di Zuckerberg, e soprattutto di Priscilla sono diventate virali sui social e molti utenti ci hanno scherzato su. "Non credo che la moglie di Mark Zuckerberg sapesse in cosa si stava cacciando stasera" e poi ancora "La moglie di Mark Zuckerberg non ha mai assistito a una rissa in vita sua" e così via. Oltre a questi contenuti però c'è stato anche chi non ha gradito il fatto che la coppia avesse prenotato l'arena senza badare a spese, togliendo così la possibilità a molti fan di assistere dal vivo all'evento. Su Twitter Al Laquinta, stella della MMA ha infatti dichiarato: "Perché ha fatto questo? La parte migliore degli eventi UFC dal vivo è che la folla impazzisce".