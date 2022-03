Marcell Jacobs squalificato a Belgrado: prima battuta d’arresto per il campione olimpico quest’anno Si interrompe a Belgrado la striscia di vittorie per Marcell Jacobs nel 2022: il due volte campione olimpico è stato squalificato nei 60 metri del meeting di Belgrado per falsa partenza. In batteria aveva corso in 6”56.

A cura di Paolo Fiorenza

Marcell Jacobs è stato squalificato in finale dei 60 metri indoor nel meeting di Belgrado e dunque escluso dalla gara: fatale la falsa partenza per il 27enne campione olimpico di Tokyo, che ha provato a bruciare lo starter per piazzare un gran tempo, ma si è mosso prima dello sparo. La gara è stata poi vinta dallo slovacco Volko.

Jacobs aveva vinto agevolmente la batteria in precedenza col tempo di 6"56, un crono tranquillo che preludeva evidentemente alla volontà di sparare tutte le sue cartucce in finale per superare finalmente il suo personale e record italiano nella specialità di 6"47, stabilito l'anno scorso quando trionfò ai Campionati Europei di Torun. La partecipazione al meeting di Belgrado era la prova generale dei Mondiali indoor che si svolgeranno sulla stessa pista della Stark Arena della capitale serba nel weekend 18-20 marzo.

Per Jacobs si tratta della prima battuta d'arresto quest'anno, dopo un percorso netto che lo ha visto vincere nei meeting di Berlino (6"51), Lodz (6"49), Lievin (6"50) e ai Campionati Italiani di Ancona (6"55). Niente di grave, visto che la sconfitta non è arrivata da parte dei suoi avversari in pista, ma per una falsa partenza. In ogni caso è un piccolo campanello d'allarme che ricorda al campione azzurro che più il livello si alza – e lui ormai è l'uomo da battere per il resto del mondo – più l'attenzione ai dettagli e la padronanza della componente emotiva è decisiva.

Nel meeting di Belgrado non c'era in gara solo Jacobs come portacolori azzurro: sono arrivate due vittorie da parte di Zaynab Dosso nei 60 metri femminili, col tempo di 7"21, e di Nick Ponzio nel getto del peso. Il nativo di San Diego ha nell'occasione realizzato il nuovo record italiano con 21 metri e 61 centimetri, due in più di quanto fatto da Leonardo Fabbri nel 2020 a Stoccolma.