Manizha Talash squalificata nella gara di breakdance alle Olimpiadi: ha mostrato un messaggio vietato Manizha Talash squalificata nella gara di breakdance alle Olimpiadi. L’atleta afgana ha mostrato un messaggio prima di esibirsi ma è vietato dal CIO durante i Giochi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

"Liberate le donne afghane". La scritta mostrata da Talash, il cui vero nome è Manizha Talas, breakdancer afgana che aveva iniziato la sua esibizione alle Olimpiadi di Parigi 2024, le è costata la squalifica. Gli slogan di carattere politici sono vietati dal CIO anche se in questo caso il pubblico ha applaudito condividendo totalmente il messaggio mostrato dall'atleta prima della sua esibizione. La 21enne gareggia per la squadra dei rifugiati a Parigi.

In totale sono 37 gli atleti di questo team in 12 sport diversi, tra cui atletica, badminton e pugilato. L'Afghanistan è rappresentata da tre donne e tre uomini, per un'iniziativa in gran parte simbolica da parte del Comitato Olimpico Internazionale. Talash, fuggita dalla sua terra d'origine dopo il ritorno al potere dei talebani nel 2021, si è stabilita in Spagna con suo fratello. Durante la sua esibizione l'atleta afgana si è tolta il maglione mostrando un mantello blu con la scritta che le è poi costata la squalifica. Un messaggio di fondamentale importanza condiviso anche dalla sua avversaria in pista.

La storia di Talash e del messaggio lanciato ai Giochi di Parigi

"Volevo mostrare alla gente cosa è possibile", ha detto successivamente l'atleta che al momento della squalifica era già stata eliminata dalla B-girl olandese India Sardjo nella fase di qualificazione preliminare della competizione. Talash in precedenza aveva fatto sapere di aver ricevuto minacce di morte in Afghanistan prima di fuggire dal Paese.

I talebani infatti quando sono tornati al potere tre anni fa, hanno proibito alle donne di accedere alle università, ai parchi pubblici e di praticare sport, e hanno anche fatto irruzione nelle case delle atlete. Tra queste misure rientra anche la chiusura della palestra di breakdance in cui si allenava Talash.

La breakdance eliminata dalle Olimpiadi di Los Angeles 2028

Il forte messaggio di Talash è arrivata nell'anno in cui la breakdance ha fatto il suo debutto olimpico, con l'aggiunta della disciplina ai giochi di Parigi. Tuttavia, non è stato incluso nel programma sportivo iniziale per le Olimpiadi del 2028 a Los Angeles.

Una decisione che ha sorpreso la Federazione sportivo della breakdance che aveva ottenuto l'inserimento della disciplina ai Giochi di Parigi per consentire anche ai giovani di avvicinarsi alle Olimpiadi. Los Angeles per ora dice no anche se non è stata ancora presa alcuna decisione sulle future Olimpiadi. La Federazione infatti spinge per il ritorno del breaking e punta ai Giochi di Brisbane del 2032.