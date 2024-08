Malagò mostra i messaggi di Angela Carini: “Sottoposta a pressioni prima dell’incontro con Khelif”

video suggerito

L'incontro tra Angela Carini e Imane Khelif è stato uno dei grandi eventi di Parigi 2024, con un corredo infinito di polemiche. Il presidente del Coni Malagò ha dichiarato che la pugile italiana ha subito grosse pressioni.

A cura di Alessio Morra

Le discussioni sull'incontro tra Carini-Khelif hanno tenuto banco per giorni, e gli echi ancora risuonano. Di quel combattimento ne hanno parlato praticamente tutti, dal Governo italiano a Trump fino a Elon Musk. Il presidente del Coni Giovanni Malagò è a Parigi, dove sta sostenendo gli atleti azzurri che vanno a caccia di una medaglia e si è trovato a gestire una situazione complicatissima. A quasi una settimana dall'abbandono di Carini, il numero uno dello sport italiano ha parlato a ‘La Stampa' e ha dichiarato che la pugile italiana ha subito grosse pressioni nei giorni precedenti all'incontro da parte dell'Iba. Malagò al giornalista che lo ha intervistato ha mostrato i messaggi ricevuti dalla pugile, pressata dall'associazione sportiva che organizza le gare del pugilato dilettantistico.

Il breve combattimento tra Carini e Khelif

Angela Carini e Imane Khelif si sono trovate sul ring giovedì 1 agosto. Ma già nelle giornate precedenti il fuoco era stato acceso. L'abbandono di Carini ha avuto portata mondiale. Si può dire che quel breve incontro di 45 secondi è stato uno dei grandi eventi delle Olimpiadi di Parigi.

Carini-Khelif è stato un incontro regolare

Malagò nell'intervista ha ribadito la regolarità dell'incontro: "Io non parlo di quello che non conosco. Ho ricevuto dalla massima autorità medica del Cio il documento sulla regolarità della partecipazione dell'algerina al torneo. Il resto sono chiacchiere che hanno travolto Angela. Non lancio nessun j'accuse ma non mi sorprendo affatto che la questione sia diventata politica". Tutto quel clamore certo non ha aiutato soprattutto Carini, che ha ricevuto anche grosse pressioni.

Angela Carini ha subito pressioni dall'Iba

Malagò ha chiaramente detto che la pugile italiana è stata messa sotto pressione dall'Iba, l'organizzazione pugilistica che organizza il campionato del mondo e che un anno fa escluse Khelif. Nell'intervista il numero uno del Coni ha mostrato i messaggi ricevuti da Carini al giornalista de La Stampa: "Tutto viene strumentalizzato oggi dalla politica. A destra come a sinistra. Angela mi ha mostrato le pressioni cui è stata sottoposta nei giorni precedenti l'incontro dall'Iba e io le ho detto di non farci caso e di pensare solo a combattere".