Luna Rossa in finale di Coppa America. Dal prossimo 6 marzo sulle acque di fronte ad Auckland sfiderà Team New Zealand per imporsi nel trofeo sportivo più antico de mondo. Un ritorno dell'equipaggio italiano dopo 21 anni di assenza. L'ultima volta risale al 2000, quando c'era Francesco De Angelis come skipper dell'equipaggio italiano. Oggi, l'impresa è nelle mani di Max Sirena, uno che la Coppa America l'ha già vinta due volte, ma mai con equipaggio e barca italiani.

Il 7-1 a Ineos è un biglietto da visita che deve far tremare anche gli inarrestabili kiwi di Team New Zealand. Una prova di forza a tutti gli effetti, imponendo le qualità del proprio equipaggio e una imbarcazione che non ha ammesso nessun tentativo di rientro agli inglesi che pur ci hanno provato in tutti i modi possibili. E così, in 8 regate si è riscritta la storia della vela azzurra: "Siamo italiani oh, e che cavolo!" Così, il primo commento di gioia che è arrivato nelle case degli italiani attraverso i microfoni tv, mentre Luna Rossa tagliava per prima il campo di regata nel 7-1 finale.

"E' un grande giorno per Luna Rossa e per l'Italia". Non c'è da dire o da aggiungere altro al commento del timoniere palermitano Francesco Bruni, che ha guidato Luna Rossa al successo.

"Adesso si può cominciare a pensare alla Coppa America e a New Zealand -ha aggiunto Bruni – Oggi siamo stati perfetti ma sappiamo che, se vogliamo battere i padroni di casa, dobbiamo migliorare. E' stato fantastico!". "E' stata una buona giornata in ufficio" ha commentato in modo ironico Jimmy Spithill, talento australiano che ha già conquistato la Coppa con gli americani di Oracle e che oggi si vede al timone con Francesco Bruni, con cui ha costruito il netto successo su Ineos.

L'appuntamento più importante e da preparare nei minimi dettagli è per il 6 marzo, quando fino al 22, si sfideranno i padroni di casa e detentori della Coppa America di Team New Zealand. Il palcoscenico saranno ancora una volta le acque di Auckland, dove Luna Rossa, allora con De Angelis al timone, provò per la seconda volta nella sua storia a conquistare il trofeo più antico del mondo.