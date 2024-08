video suggerito

Lite furiosa nella finale di beach volley alle Olimpiadi, poi parte una canzone: scioglie i cuori La finale di beach volley femminile alle Olimpiadi di Parigi, vinta dalla coppia brasiliana su quella canadese, ha vissuto un momento bellissimo nel tie-break decisivo: c’è stata una lite furiosa tra le ragazze in campo, poi dagli altoparlanti è partita ‘Imagine’ di John Lennon. Si è vissuta la magia olimpica al suo meglio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

184 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Parigi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Spesso si parla di spirito olimpico, di sport che affratella, di saper trattare allo stesso modo "quei due impostori che sono il trionfo e la disfatta", per dirla con le parole di Kipling scolpite all'ingresso di Wimbledon. Poi però a volte succede che la tensione agonistica prenda il sopravvento e dalle belle parole si passi a intenzioni più bellicose, se non addirittura a risse, come se ne sono viste in queste Olimpiadi di Parigi. Nella finale di beach volley femminile tra Brasile e Canada non si è degenerato, ma la lite andata in scena sotto rete tra le due coppie è stata furiosa. Poi tuttavia è successo qualcosa di bellissimo, che ha sospeso il tempo e lo spazio, pacificato gli animi e restituito il senso più puro della magia olimpica. Dagli altoparlanti è partita ‘Imagine' di John Lennon e i volti delle giocatrici sono passati dalla rabbia al sorriso, mentre il pubblico cantava l'immortale inno alla pace.

La finale di beach volley si è giocata – come tutto il torneo olimpico – nella cornice meravigliosa posta sotto la Tour Eiffel: le due brasiliane Ana Patricia Ramos e Eduarda ‘Duda' Lisboa si sono imposte al terzo set sulle canadesi Melissa Humana-Paredes e Brandie Wilkerson: 26-24, 12-21, 15-10 il punteggio finale del match. È la prima medaglia d'oro del Brasile nel beach volley femminile dal torneo inaugurale di Atlanta 1996. Le brasiliane sono risalite da uno svantaggio di 11-5 in un primo set tiratissimo, vinto 26-24, poi nel secondo parziale il Canada è rinvenuto forte imponendosi 21-12.

Faida sotto rete tra Brasile e Canada, dagli altoparlanti parte ‘Imagine' ed è pace in campo

Il Brasile si è portato in vantaggio per 11-7 nel tie-break decisivo, quando – dopo il punto successivo, vinto dalle canadesi – Wilkerson e Ana Patricia hanno iniziato a puntarsi il dito a vicenda, andando sotto rete per dirsene quattro. In quel frangente sono volati insulti ed anche le altre due ragazze sono state coinvolte nella faida. L'arbitro in campo ha cercato di far tornare la serenità tra le coppie, ma Wilkerson ha continuato a discutere e ha preso un cartellino giallo.

Leggi anche Sofia Raffaeli meraviglioso bronzo nella ginnastica alle Olimpiadi: a fine gara lacrime liberatorie

Poi le ragazze si sono risistemate per giocare il punto successivo, ancora con espressioni sui volti che tradivano la grande tensione, ed a quel punto il DJ addetto alla diffusione della musica ha avuto un'idea geniale: dagli altoparlanti intorno al campo sono iniziate a risuonare le note inconfondibili di ‘Imagine', il capolavoro composto oltre mezzo secolo fa da John Lennon.

"Immaginate tutta la gente vivere in pace", hanno iniziato a cantare anche gli spettatori e a quel punto è stato impossibile per le giocatrici in campo non distendere i loro volti in sorrisi ed applaudire. Poi la partita è ripresa e le brasiliane hanno chiuso tie-break e partita col punteggio di 15-10. Wilkerson ha dichiarato in seguito ai giornalisti che si è trattato di un malinteso, stava rispondendo alla sua famiglia sulle tribune e Ana Patricia ha pensato che la stesse prendendo in giro: "È stato un po' un pasticcio, ma dopo la partita, e anche quando sono venute a stringerci la mano ancora in campo, c'è stato un abbraccio immediato".