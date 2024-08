video suggerito

L'atleta argentina chiede perdono in lacrime dopo la sconfitta: la scena più toccante delle Olimpiadi Belen Casetta, velocista argentina, è arrivata 11esima nella sua batteria ed è stata eliminata dalla gara dei 3000m a ostacoli: durante l'intervista è scoppiata in lacrime ma la giornalista l'ha consolata ricordandole la sua storia.

A cura di Ada Cotugno

La sconfitta più toccante delle Olimpiadi di Parigi 2024 è senza dubbio quella di Belen Casetta, crollata in lacrime dopo aver corso ai 3000 metri a ostacoli senza aver avuto la possibilità di qualificarsi. Rabbia mista a delusione sono comparse sul volto dell'atleta argentina che alle spalle ha una storia particolare: un anno fa è diventata mamma e nel frattempo si è allenata duramente per poter avere la possibilità di rappresentare il suo Paese ai giochi.

Alla fine della gara si è piazzata 11esima nella sua batteria, ottenendo la 34esima posizione nella classifica generale con un tempo di 9:34.78, molto distante dal suo record personale e dai tempi che aveva fatto registrare nel corso degli ultimi allenamenti.

L'atleta chiede perdono in lacrime

L'intervista con TV Publica, una rete televisiva argentina, è da brividi. Casetta si è presentata si microfoni con un cappellino nero e la faccia smarrita e tutto ciò che è riuscita a dire sono state le scuse verso i suoi tifosi e connazionali: "Chiedo scusa, niente di più. Chiedo solo perdono per quello che ho appena fatto". La runner poi ha raccontato cosa è andato storto:"Avevo grandissime aspettative ma è andata davvero male. Sono arrivata con l'obiettivo di entrare Alla fine è andata molto bene ma per me non ha funzionato, mi fa arrabbiare lo sforzo che hanno fatto tante persone e dopo tanto tempo per prepararsi alla gara".

Parole che hanno toccato il cuore di tutti, soprattutto quando la ventinovenne è scoppiata in lacrime: non è riuscita a trattenere il pianto mentre parlava dell'enorme delusione che aveva trovato, soprattutto perché nel corso degli allenamenti aveva ottenuto punteggi migliori che le avrebbero assicurato almeno di qualificarsi in batteria.

L'abbraccio con la reporter: le ricorda la sua storia

Per la giornalista che era accanto a lei è stato impossibile tacere. Davanti alle sue lacrime la donna ha voluto risollevarla, ricordandole le sfide che ha dovuto affrontare nell'ultimo anno: Belen Casetta infatti è diventata mamma di una bambina un anno fa e nonostante si stesse riprendendo dalla maternità è riuscita ad allenarsi e prepararsi per poter partecipare alle Olimpiadi.

Per questo la donna ha deciso di sostenerla: "Sai quanto è difficile per lo sport argentino che sei qui a correre? E quanto deve essere stato difficile per te: sei diventata mamma poco più di un anno fa. "Un anno e all'improvviso corri a una gara olimpica. È pazzesco". Poi si sono abbracciate, lasciandosi andare a un momento dolcissimo.