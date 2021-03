Larissa Iapichino si è qualificata per la finale degli Europei Indoor di Torun in Polonia. L'azzurra ha fatto un po' di fatica ma poi è riuscita a ottenere la prestazione che le ha permesso di qualificarsi per la prima finale importante (senior) della sua giovane carriera. Iapichino si è qualificata con il suo terzo salto di 6,70, davanti c'è la svedese Khaddi Sagnia, che è davanti con 6,78. In finale anche Gimbo Tamberi nel Salto in Alto. Escluso dalla finale del lancio del peso invece Leonardo Fabbri, che ha pagato la lunga inattività prodotta dal Covid.

Iapichino in finale agli Europei Indoor 2021

Nei primi due tentativi Iapichino paga l'ansia da debutto in nazionale, si trova fuori dalle prime otto posizioni (l'ultima utile per la qualificazione alla finale). Poi fa un lungo respiro, riflette e con una grande prestazione realizza un fantastico 6,70 che le permette di balzare al secondo posto. Qualificazione ottenuta in scioltezza, meglio di lei solo la svedese Sagnia (6.78). Si qualifica con il sesto posto anche Laura Strati, con un 6,58. Qualificate anche l'ucraina Bekh (6,66), la spagnola Diame (6,62), la tedesca Mihambo (6,58). Sabato c'è la finalissima.

Italia sugli scudi agli Europei di Torun

Un'ottima giornata per l'Italia perché si sono qualificati per la finale: Gimbo Tamberi nel salto in alto, ma anche Tobia Bocchi nel triplo, con il quinto posto (16.40). Mentre sono in semifinale Vladimir Aceti (46"82) e Rebecca Borga (52"72) nei 400, mentre Elena Bellò (2'03"80), Irene Baldessari (2'05"44) e Eleonora Vandi (2'06"02) sono in semifinale negli 800. Non è riuscito a passare Leonardo Fabbri nella qualificazione del lancio del peso. Il fiorentino è passato dal secondo all'undicesimo posto in un anno, lo stop per il Covid ha influito sulle sue prestazioni.