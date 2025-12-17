L’arbitro del match di wrestling sbaglia il finale: la vincitrice si mette le mani nei capelli

È davvero clamoroso quello che è successo a Orlando, in occasione di un match di wrestling femminile della WWE, valido per il titolo nordamericano: la campionessa in carica Blake Monroe è stata battuta ‘per errore’ dalla sfidante Thea Hail. L’arbitro e le due lottatrici hanno combinato un pasticcio: nessuno sapeva cosa fare, il silenzio è calato nell’arena.

Immaginate se durante una rappresentazione teatrale – quindi tutto dal vivo – uno degli attori decidesse da solo di cambiare il copione, lasciando di sasso non solo gli altri attori, ma anche il pubblico che si aspettava tutt'altro. È esattamente quello che è avvenuto di fronte agli spettatori attoniti che stavano assistendo, al WWE Performance Center di Orlando o da casa su Netflix, al match valido per il titolo nordamericano NXT tra la campionessa in carica Blake Monroe e la sfidante Thea Hail. Un combattimento che anche le pietre sapevano che avrebbe vinto la Monroe per continuare il suo regno che durava da quasi due mesi. E invece no, la finzione del wrestling stavolta si è clamorosamente arresa alla realtà, che ha preso la forma di un imbarazzante errore dell'arbitro, che ha contato il ‘tre' dello schienamento della campionessa senza aspettare che questa sollevasse la spalla da terra (o non si è trovato in sincro col suo movimento, anzi col movimento di entrambe, visto che l'azione che avrebbe ‘salvato' Blake era ovviamente concordata dalla sceneggiatura).

Caos nella WWE a Orlando: il match è vinto dalla lottatrice che non doveva vincere

Martedì sera è stato il caos a Orlando, quando anche la vincitrice è rimasta chiaramente sconvolta dall'accaduto, mettendosi le mani nei capelli e guardando sia l'arbitro che la sua avversaria, chiedendo implicitamente cosa diavolo stesse succedendo ("non è colpa mia", si poteva quasi leggere nei suoi occhi sgranati). Thea Hail è dunque la nuova campionessa nordamericana NXT femminile, essendolo diventata nella maniera meno prevedibile di tutti gli eventi di questo universo.

Dopo soli sette minuti dall'inizio dell'incontro, la Hail ha colpito la Monroe con un ‘reverse splash' dalla corda centrale: si tratta della mossa in cui l'atleta salta (per lo più dalle corde o da una posizione rialzata) dando le spalle all'avversario e atterra con la propria schiena sul petto o sull'addome del rivale. Thea è atterrata su Blake e ha l'ha schienata. Si trattava di una mossa abbastanza di routine, che i tifosi non si sarebbero mai aspettati potesse porre fine al match, men che meno far passare di mano un titolo. L'arbitro ha iniziato a contare: uno, due… tre! Un silenzio irreale a quel punto è calato nell'arena, come se anche gli stessi spettatori si fossero sentiti non più ‘complici' di quello che stava accadendo.

Il clamoroso errore di sceneggiatura: l'arbitro non è in sincro con le lottatrici, ne esce un pasticcio

La spalla della Monroe si era alzata nel tentativo di interrompere lo schienamento (come ci si aspettava), ma rivedendo le immagini si può notare come i tempi delle due lottatrici non siano in sincronia col conteggio dell'arbitro. Al tre il clamore della folla si è placato all'improvviso, nonostante l'arbitro avesse dato il segnale per il suono della campana e dunque si potesse festeggiare la nuova campionessa. La confusione regnava sovrana, nessuno dei tre soggetti sul ring sembrava sapere esattamente cosa fosse successo e soprattutto cosa fare dopo. Non è rimasto altro da fare – per non aggiungere del ridicolo al penoso spettacolo appena prodotto – che proclamare Thea nuova campionessa nordamericana. La stessa Hail non ha potuto nascondere il suo shock, cercando di fare del suo meglio per mostrarsi felice alle telecamere e postando poi sui propri social: "Cazzo, l'ho fatto!".

L'imbarazzo della WWW per il pasticcio combinato a Orlando è stato reso ancora più evidente dal fatto che il video pubblicato sui canali ufficiali non include nulla di ciò che è accaduto prima del gong finale. L'account su X della WWE ha pubblicato solo un filmato degli attimi immediatamente successivi, con la didascalia: "Scioccante! Thea Hail è la nuova campionessa nordamericana femminile!".

A rendere ancora più surreale la vicenda, c'è stato il fatto che nell'arena dopo il gong finale è risuonata la musica che accompagna di solito le vittorie di Blake Monroe, visto che chiaramente avevano preparata quella. Poi l'hanno bruscamente tagliata e sono dovuti passare a quella di Thea Hail. Per la 22enne si tratta del primo titolo nella WWE. Dal canto suo, la Monroe è rimasta comprensibilmente frustrata dal finale, che ha posto fine inopinatamente al suo regno di campionessa. Su X ha scritto: "Non è la prima volta che mi fregano".

Nonostante la delusione, Blake potrebbe non dover aspettare a lungo per avere la possibilità di riconquistare il titolo a,vendo già chiesto una rivincita, che dovrebbe arrivare a stretto giro. E lì per non farla vincere dovrebbe cadere un asteroide sul palazzetto…