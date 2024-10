video suggerito

La terrificante furia dell’uragano Milton, lo stadio dei Tampa Bay Rays squarciato dalle raffiche Il Tropicana Field, la storica sede dei Tampa Bay Rays franchigia di baseball americano, ha ceduto sotto la violenza dell’uragano Milton. Era stato indicato come rifugio per 10 mila persone ma “il più grande tetto a cupola sostenuto da cavi del mondo” è collassato sotto le raffiche da 35 metri al secondo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Tra le enormi devastazioni dell'uragano Milton, abbattutosi sulla Florida, anche il Tropicana Field, sede storica della squadra di baseball della Major League, Tampa Bay Rays dal 1998. L'impianto ha ceduto sotto le raffiche violente del vento ed è stato divelto il tetto diventando inutilizzabile. Era stato indicato come possibile rifugio per circa 10 mila persone che cercavano riparo dal tornado.

La furia di Milton sul Tropicana Field, nessun riparo per migliaia di persone

All'inizio della settimana, mentre lo stato della Florida si preparava all'arrivo dell'uragano Milton, si era ipotizzato che sarebbe stato un tornado di categoria cinque, ma al momento del suo arrivo sulla terraferma era sceso a categoria tre, per poi risalire nel grado di pericolosità. Proprio il Tropicana Field, stadio dei Tampa Bay Rays – che vanta una capienza di 42.735 persone – era stato indicato per essere utilizzato come rifugio per circa 10.000 residenti, ma il suo tetto a cupola non ha retto.

Nessuna vittima, solo danni alla struttura provocati da Milton

Il governatore della Florida, Ron DeSantis ha rassicurato la popolazione durante una conferenza stampa successiva ai danni provocati dall'uragano allo stadio: "I cittadini che dovevano andare lì, sono stati trasferiti. Il Tropicana Field è un'area di sosta di routine per queste cose eppure il tetto… quando è diventato chiaro che ci sarebbe stato un tornado di quella portata e che la struttura sarebbe stata entro la distanza prevista, abbiamo portato tutti lontani e ridistribuito le persone: non c'era nessuno all'interno del Tropicana Field".

Il Tropicana Field, lo stadio anti uragano spazzato via

Come riportato dall'emittente americana ABC, il tetto del Tropicana Field è considerato da sempre "il più grande tetto a cupola sostenuto da cavi del mondo" e presenta 180 miglia di cavi collegati da montanti. Una struttura enorme e all'avanguardia che era stata progettata per resistere a venti fino a 30 metri al secondo. Purtroppo Milton ha fatto registrare raffiche ben superiori, con una velocità del vento fino a 35/ms che hanno visto cedere la struttura, che è collassata scoperchiando il tetto.