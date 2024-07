video suggerito

La tecnica assurda di Patrice nella scherma: fa cose a caso in pedana e il rivale non ci capisce nulla Tutti si sono fermati quando il francese ha cominciato a saltellare davanti al suo avversario prima di affondare il colpo: il punto surreale di Patrice con la sua tecnica surreale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

256 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Parigi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nel momento del bisogno si ricorre a tutte le armi possibili e Sébastien Patrice ha fatto suo questo mantra negli ottavi di finale della sciabola individuale maschile, sfoderando una tecnica bizzarra che alla fine non gli ha neanche regalato la vittoria. Tutti si sono fermati quando il francese ha cominciato a saltellare, lasciando completamente di stucco il tedesco Matyas Szabo che non ha potuto reagire davanti a una scenda del genere.

I salti in pedana gli sono valsi un punto stranissimo, diventato virale sul web in pochissimo tempo, ma alla fine gli attacchi non sono serviti al mondo dato che il francese si è dovuto arrendere per 15-13. Negli occhi del pubblico di casa (e probabilmente anche nella storia delle Olimpiadi) resterà impressa la sua tecnica strana e davvero poco convenzionale.

I saltelli di Patrice prima dell'affondo

Tutti sono rimasti stupiti quando Patrice prima di colpire il suo avversario si è letteralmente messo a saltellare in pedana. Una scena mai vista che di sicuro non fa parte dei manuali della scherma, ma che il francese ha deciso di sfoderare per spiazzare Szabo e prendersi un punto surreale. Per qualcuno sembrava di assistere dal vivo alla partita di un videogioco, con il personaggio principale buggato per aver utilizzato i tasti sbagliati, eppure era tutto reale

Leggi anche La leggenda Uta Abe trascinata via mentre urla disperata alle Olimpiadi: schiacciata da un peso enorme

Patrice ha schivato un colpo dell'avversario, ma per tentare la rimonta ha scelto la strada più assurda: nel tentativo di disorientare il tedesco si è messo a saltellare davanti a lui, avanzando poco a poco con la sua tecnica bizzarra. Poi, quando nessuno se lo aspettava, ha scagliato il colpo che gli ha regalato un punto clamoroso, diventato immediatamente virale sul web. Patrice sembrava una molla impazzita in pedana, ma con il suo ingegno è riuscito a superare l'avversario prima di festeggiare con il pubblico in delirio mostrando i muscoli.

Alla fine la sua strana strategia non ha pagato, dato che Szabo ha ripreso in mano la partita vincendo gli ottavi di finale. Una grande beffa per la Francia, squadra campione d'Europa nella sciabola, che si è aggrappata a ogni trucco possibile per continuare il sogno olimpico.