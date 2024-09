video suggerito

La storia di Zabala alle Paralimpiadi con un tumore maligno, non si arrende: “Ho ancora un desiderio” La 37enne atleta spagnola ce l’ha fatta a gareggiare nel sollevamento pesi nonostante una condizione fisica provata dalla malattia. “Non c’è niente di più potente dei sogni”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Ci sono storie che quando le racconti ti mettono il cuore in subbuglio. Una di queste è quella di Loida Zabala Ollero, 37enne atleta spagnola che alle Paralimpiadi di Parigi c'è andata nonostante un tumore maligno e incurabile ai polmoni. A dicembre scorso le hanno rimosso altre masse che s'erano sviluppate nel corpo devastato dalle metastasi, nonostante tutto non ha voluto rinunciare a competere nella gara del sollevamento pesi.

Ma non ditele che i Giochi di Parigi sono l'ultimo desiderio, vi risponderà spingendo lo sguardo oltre, spostando un po' più in là l'idea di doversi arrendere alla vita che con lei è stata davvero spietata: a 11 anni s'è ritrovata in sedia a rotelle a causa della mielite trasversa, a novembre scorso le hanno diagnosticato una delle forme più aggressive di neoplasia. Lei, però, dice: "Vorrei mantenere il titolo di campionessa europea, che è tra due anni – le parole riportate da Mundo Deportivo -. Ho tempo per recuperare la forma che avevo l'anno scorso. E poi vorrei sopravvivere fino a Los Angeles 2028".

Il risultato ottenuto (9° posto) è solo un dettaglio statistico

Il risultato ottenuto è stata la cosa meno importante, solo un dettaglio statistico rispetto alla vera sfida con se stessa: essere in pedana ai Giochi recuperando nel più breve tempo possibile una condizione fisica accettabile per essere lì. Ha chiuso al nono posto sollevando fino a 75 kg dopo aver effettuato tre tentativi validi. "È stato molto complicato perché ho dovuto attendere fino all'ultimo che arrivasse il via libera dei medici per gareggiare – ha ammesso in lacrime dopo la gara -. A gennaio pesavo 61 chili e dovevo calare fino a 50. Ho passato molto tempo in sauna con controllo medico, con il misuratore di pressione. Non riuscire a prendere parte alle prove dopo tutta questa fatica fatta sarebbe stato devastante".

L'atleta spagnola confessa ancora un desiderio: "Los Angeles 2028"

Gli obiettivi sportivi sono tutto ciò a cui s'è aggrappata finora e continueranno a esserlo. Non sa quanto tempo le potrà mai restare ancora e se la sua situazione clinica le permetterà di portare avanti con passione la sua disciplina. Ma una cosa è certa, non intende mollare e pensa a quando dovrà difendere il titolo continentale tra due anni oppure alla prossima edizione delle Olimpiadi in America. "Vorrei sopravvivere fino allora". Intanto si gode questo momento che per lei è stata come vincere una medaglia. "Mi sembra incredibile di essere riuscita ad arrivare fino a qui e a gareggiare. Non c'è niente di più potente dei sogni".