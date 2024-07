La prima proposta di matrimonio delle Olimpiadi, Pablo ha usato il trucco della foto: ha funzionato Parigi è la ‘città dell’amore’ e allora il giocatore di pallamano argentino Pablo Simonet ha pensato bene di fare la proposta di matrimonio più romantica possibile alla sua compagna Pilar Campoy: sulla Senna, approfittando di quella che sembrava essere una foto di gruppo… Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Le Olimpiadi inizieranno ufficialmente venerdì con la cerimonia d'apertura, ma già da ieri si è cominciato a gareggiare nella capitale francese, con alcuni match di calcio e rugby a 7 maschili. Ed anche Pablo Simonet non ha perso tempo, appena messo piede a Parigi: ci sarà un motivo – ha pensato il 32enne giocatore di pallamano argentino – per cui la chiamano la ‘ville de l'amour', ovvero la città dell'amore. E dunque Simonet ha usato il trucco della foto di gruppo scattata assieme per fare la più romantica e classica delle proposte di matrimonio alla sua fidanzata connazionale, la 33enne giocatrice di hockey su prato Pilar Campoy, ottenendone l'agognato sì.

La proposta di matrimonio di Pablo a Pilar: ha usato il trucco della foto

Quella che sembrava una foto casuale tra Los Gladiadores e Las Leonas, come sono chiamate in Argentina le rispettive nazionali di pallamano maschile e hockey su prato femminile, è diventata lo spunto per il gesto con cui Pablo si impegnava a soffiare amore eterno nel cuore della sua compagna, auspicando di ricevere risposta positiva, come è avvenuto tra gli applausi dei presenti. Il gruppo delle due squadre era sulla Senna, pronto alla foto tutti assieme, quando dalla seconda fila – poco prima dello scatto – si è staccato Simonet: il giocatore di pallamano ha tirato fuori l'anello della promessa e si è inginocchiato davanti a Pilar. La ragazza si è messa le mani sul volto, esprimendo tutta la sua felicità.

"La donna della mia vita mi ha detto sì – ha scritto Pablo su Instagram – Nel luogo dei sogni, dove è nato tutto e dove abbiamo lottato tanto per essere. La felicità è totale, grazie amici/e, e pochi complici per aver reso questo speciale e potercelo conservare per sempre. Parigi è sempre una buona idea".

Pilar ha detto sì tra gli applausi: la coppia sta assieme da 9 anni

Il suo è stato un sì convinto, con la forza dell'amore che la lega al quasi coetaneo dal 2015: dopo 9 anni Simonet ha deciso che era il momento giusto per far fare un salto decisivo alla loro relazione. La coppia ha già condiviso le Olimpiadi di Rio 2016, dove hanno partecipato mano nella mano alla cerimonia di apertura. Ai Giochi Panamericani di Santiago dell'anno scorso, la pallamano maschile e l'hockey femminile argentine hanno vinto entrambi la medaglia d'oro nello stesso giorno, ottenendo con quel risultato la conseguente qualificazione olimpica.

A Parigi entrambe le squadre argentine puntano ad andare a medaglia, ma intanto Pilar già è sicura di tornare a casa con un inaspettato gioiello al dito che non simboleggia un trionfo sportivo ma qualcosa di ben più importante: la vita.