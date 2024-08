video suggerito

La medaglia più assurda delle Olimpiadi: sbagliano strada ma se ne accorgono solo dopo il traguardo Folle epilogo nella 49er FX femminile alle Olimpiadi di Parigi con l’equipaggio olandese che sbaglia incredibilmente il percorso della Medal Race e rischia di perdere il primo posto, poi difeso per soli due punti dalle svedesi. Attimi di panico e suspence con l’Olanda che si accorge del folle errore, torna indietro e prova la disperata corsa contro il tempo. Poi, insieme al proprio staff tutti a guardare le cartine con il regolamento e il percorso per capire come sia stato possibile tutto ciò. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'equipaggio femminile olandese di vela, categoria 49erFX, si è imposto alle Olimpiadi di Parigi conquistando una preziosissima medaglia d'oro, ottenuta restando in vantaggio di soli due punti sulla Svezia, argento, e la Francia, bronzo. Ma è stato l'oro più folle in assoluto ad essere stato conquistato fino ad oggi ai Giochi parigini, con le olandesi che nella Medal Race hanno incredibilmente sbagliato percorso a pochi metri dall'arrivo, dovendo tornare indietro. Momenti di panico e apprensione, con le due atlete che hanno alternato crisi di pianto a gesti d'esultanza. Alla fine, insieme al proprio staff hanno controllato la cartina nautica che indicava le direttive di percorso decise dall'organizzazione, per capire come fosse stato possibile.

La medal race più folle di sempre, l'Olanda sbaglia l'arrivo

A vincere la Medal Race che ha definito il podio finale della categoria 49erFX femminile nel torneo olimpico di vela, è stato l'equipaggio svedese che per qualche attimo ha sperato anche nel colpo grosso, approfittando dell'errore macroscopico delle olandesi che, in testa per tutto il percorso in modo più che dominante, hanno commesso un imperdonabile errore proprio al momento dell'arrivo, sbagliando totalmente traiettoria.

Un drammatico errore all'ultimo istante, proprio di fronte al traguardo dell'ultimo atto della 49erFX, quando la coppia olandese ha pensato di aver tagliato la linea d'arrivo, rialzandosi e festeggiando per poi rendersi conto di essere arrivata seguendo un tracciato completamente sbagliato, consentendo alle due svedesi Vilma Bobeck e Rebecca Netzler di aggiudicarsi la vittoria che poteva anche diventare medaglia d'oro. Attimi di suspence con le due olandesi che non sanno cosa fare. Poi, riprendono a navigare verso la linea d’arrivo in una disperata corsa contro il tempo: l'unico tempo utile per salvare l'oro era chiudere in terza posizione: ce l'hanno fatta proprio dietro alle italiane. Alla fine, ancora incredule dell'assurdo errore, un membro dello staff olandese si avvicina alle due atlete, controllando la cartina nautica che indica le esatte segnalazioni di percorso decise dall'organizzazione.

Leggi anche Le medaglie vinte dall'Italia alle Olimpiadi 2024

L'Olanda vince la prima medaglia della Vela alle Olimpiadi 2024

Alla fine, l'Olanda è riuscita comunque a mantenere la prima posizione nella classifica generale anche dopo la medal race e a conquistare la prima medaglia in palio per la Vela a Parigi 2024. Nelle acque a largo di Marsiglia, le grandi favorite della vigilia nel doppio femminile 49erFX, Odile Van Aanholt e Annette Duetz, hanno potuto festeggiare il titolo olimpico per un paio di punti complessivi di vantaggio, dopo 13 regate complessive spalmate su 6 giorni. L’imbarcazione olandese è riuscita a sferrare l'assalto decisivo che ha permesso il sorpasso sulla Francia, poi bronzo a causa del sesto posto nella regata decisiva e respingendo la Svezia, argento.

Italia quinta nella 49erFX olimpica

La coppia azzurra composta da Jana Germani e Giorgia Bertuzzi ha ben figurato anche nella decisiva Medal Race a punteggio doppio, che è riuscita a concludere con una ottima d’onore scavalcando la Germania e chiudendo in quinta posizione nella classifica generale olimpica.