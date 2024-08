video suggerito

La medaglia d’oro della Cina nei tuffi è pura perfezione: se vedete una sola persona vi sbagliate L’impressionante effetto ottico è stato generato dalla messa a fuoco dalle telecamere che hanno inquadrato le figure da posizione laterale. Eppure non sono contente: “Possiamo far meglio”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Il sincronismo perfetto delle tuffatrici cinesi che hanno vinto l'oro nei Tuffi.

Chen Yuxi e Quan Hongchan sono le atlete cinesi che hanno stupito il mondo per il sincronismo perfetto nei movimenti esibiti dalla piattaforma da 10 metri femminile. Hanno vinto l'oro alle Olimpiadi 2024 ma la conquista della medaglia più preziosa è un dettaglio rispetto a un particolare impressionante che ha reso virale la loro performance. Erano due, sembravano una sola persona, come mostrato dalle immagini messe a fuoco dalle telecamere che hanno inquadrato le figure da posizione laterale.

Un'esecuzione impeccabile, non una novità per la coppia orientale che era già salita sul gradino più alto del podio ai Giochi di Tokyo 2020 e vanta nel proprio palmares ben tre titoli di campioni del mondo messi fila tra Budapest (2022), Fukuoka (2023) e Doha (2024).

A Parigi le due tuffatrici hanno confermato una superiorità netta rispetto ad avversarie altrettanto competitive, ma il punteggio di 359,10 s'è rivelato inarrivabile a partire dalla prima manche fino all'ultima performance.

La coppia nordcoreana formata da Jo Jin Mi e Kim Mi Rae s'è dovuta accontentare dell'argento con 315,90 punti, bronzo per le britanniche Andrea Spendolini-Sirieix e Lois Toulson con 304,38 punti. Ai piedi del podio sono giunte le canadesi Caeli McKay e Kate Miller che, a quota 297.22, sono sembrate delle semplici "terrestri" rispetto a concorrenti marziane.

Chen Yuxi e Quan Hongchan sono poco più che adolescenti (l'una ha 18 anni, l'altra ne ha 17) ma sono accomunate dal senso di disciplina e da una sorta di connessione emotiva che fanno di loro un sol corpo e una sola anima. E a sentirle parlare si comprende quanto siano esigenti con loro stesse, così da ritenersi addirittura insoddisfatte.

"Non sono contenta della mia prestazione", ha ammesso Yuxi. Le fa eco Hongchan, "Tutte le immersioni non sono state perfette… possiamo ancora migliorare e fare meglio a livello di coordinazione reciproca". E ancora: "Prima della gara mi sentivo un po' sotto pressione e non sono riuscito a gestire bene l'emozione" oppure "non sono riuscita a essere perfetta nell'esecuzione come avrei voluto".

Frasi che spiegano bene qual è il livello di attenzione negli allenamenti. Frasi che s'incastonano nel mosaico generale di questa disciplina nella quale la Cina ha dominato e vinto tutte e tre le gare di tuffi disputate finora: il trampolino sincronizzato femminile oltre alle piattaforme sincronizzate maschili e femminili. E non è ancora finita.