La mastodontica dieta di Ryan Crouser, campione olimpico che è disgustato dal cibo ma mangia per 3 Il tre volte campione olimpico del lancio del peso, che ha vinto pure alle Olimpiadi di Parigi, Ryan Crouser ha parlato della sua dieta che lo porta a mangiare tanto e più volte al giorno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Ryan Crouser è uno dei grandi campioni dell'atletica leggera di questa epoca. L'americano a Parigi ha vinto per la terza volta consecutiva la medaglia d'oro nel lancio nel peso. Una leggenda dello sport Crouser, che alla vigilia delle Olimpiadi 2024 aveva parlato della sua dieta, che considera la sua mole non è quella di uno sportivo tradizionale. Lui non ha bisogno di velocità, ma di forza. La sua è una dieta iper-calorica che gli costa tanto dal punto economico e che soprattutto con il passare del tempo gli ha fatto passare il piacere di mangiare.

La dieta del campione olimpico Ryan Crouser

La vita degli sportivi è fatta anche di sacrifici, naturalmente pure a tavola, e bisogna essere sempre in grande forma. Non si sgarra. Questo vale pure per Crouser, che però facendo il lancio del peso ha bisogno di fare una dieta differente, perché non deve correre i 100 o i 200 metri, e nemmeno la maratona.

Il pesista americano, alto 201 centimetri e che pesa 124 chilogrammi, alla vigilia dei Giochi rilasciò un'intervista alla CNBC nella quale parlò nei minimi dettaglia la sua dieta, a partire dalla colazione che consiste in due burritos preparati con nove uova, salsicce o pancetta, formaggio, panna acida e salsa. Mentre la cena corrisponde a un pasto di tre persone.

Crouser non ama più quello che mangia

Dello stile alimentare di Crouser se ne parla da un po'. Cinque anni fa, quando aveva ancora un solo oro olimpico in bacheca, il pesista parlò al New York Times e disse di aver perso il gusto per il cibo: "Non mi piace nemmeno più il cibo", aggiungendo: "Ognuno dei miei pasti è la metà di quello che mangia una persona normale in un giorno. E mangio cinque volte al giorno. Se durante il giorno ho fame sta a significare che non sto facendo il mio lavoro".

All'epoca disse anche: "Un pranzo tipico potrebbe essere di 350 grammi di riso, quasi mezzo chilo di carne macinata magra con salsa barbecue", e aggiunse: "Una volta ho messo su due chili mezzo dopo un singolo pasto con riso, pollo, maccheroni al formaggio e il dessert. Il cibo è quasi parte dell'allenamento per me. Mangio seguendo un programma stabilito che mi dà la certezza di non avere mai fame. Non sto mai più di tre ore senza mangiare".

La dieta di Crouser è anche costosa

Crouser ha una dieta da circa 5000 calorie al giorno, che sale a 6000 durante le gare principali, che rappresentano un modo per compensare gli allenamenti che sono molto più faticosi. E per fare questa dieta bisogna anche spendere tanto, e l'americano spende oltre mille dollari al mese per colazione, pranzo e cena.