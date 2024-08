video suggerito

La leggenda della maratona si ferma all’improvviso e va via in taxi: finale a sorpresa alle Olimpiadi Il due volte medaglia d’oro olimpico Kipchoge, si è ritirato a sorpresa nelle Olimpiadi di Parigi durante la maratona. Ha lasciato la zona di gara in taxi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Parigi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Questa volta il proverbio "non c'è due senza tre", alle Olimpiadi, è stato disatteso. Eliud Kipchoge, da molti considerato il più grande maratoneta del mondo e due volte medaglia d'oro olimpica, non solo non è riuscito a centrare il podio nella maratona dei Giochi di Parigi, ma è stato costretto addirittura ad abbandonare la gara con ampio anticipo, tornando poi al quartier generale in taxi.

Sorpresa Kipchoge alle Olimpiadi di Parigi, si ferma e si ritira nella maratona

Il classe 1984 leggenda keniota, campione a Rio de Janeiro 2016 e Tokyo 2020, dopo aver guidato la gara per le prime sei miglia, è scivolato in fondo al gruppo alzando bandiera bianca quando erano passate 19 miglia. Kipchoge si è fermato e si è fatto superare da tutti gli altri atleti, compreso anche quello che poi sarebbe diventato l'ultimo classificato ovvero Ser-Od Bat-Ochiryn. Il motivo dello stop? Un fastidio lombare che gli ha impedito di proseguire.

Kipchoge regala scarpe e calzini ai tifosi e poi va via in taxi

Il maratoneta africano ha iniziato a camminare vicino ai tifosi presenti a bordo strada, che lo hanno applaudito a lungo. Un bel tributo a cui Kipchoge ha risposto con generosità: si è tolto le scarpe e le ha donate ad un giovane sostenitore, e ha fatto poi lo stesso coi calzini. Un bel gesto da parte di Eliud Kipchoge che è poi andato via, in un modo che nessuno avrebbe mai potuto immaginare alla vigilia della gara, ovvero a bordo di un taxi: un furgoncino messo a disposizione per il trasporto degli atleti da parte degli organizzatori.

Leggi anche Sofia Raffaeli meraviglioso bronzo nella ginnastica alle Olimpiadi: a fine gara lacrime liberatorie

L'ultima Olimpiade per Kipchoge, cosa c'è nel suo futuro

Potrebbe essere questo l'ultimo momento in cui abbiamo visto il Kipchoge atleta in un'Olimpiade. Infatti il maratoneta keniota infatti ha confermato che non ci sarà a Los Angeles 2028: "Mi vedrete in un modo diverso, forse offrirò motivazione alle persone, ma non correrò. Non so cosa fare adesso. Devo tornare a casa, sedermi, cercare di capire i miei 21 anni di corsa ad alto livello. Devo evolvermi e partecipare ad altre cose. È un periodo difficile per me. Questa è la mia maratona peggiore: non ho mai abbandonato. Questa è la vita. Come un pugile , sono stato messo al tappeto. Ho vinto, sono arrivato secondo, ottavo, decimo, ma questa volta non ho concluso la gara".