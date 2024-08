video suggerito

Julio Velasco ha reso l'Italvolley un rullo compressore: il discorso durante la partita spiega tutto Per la prima volta nella storia la nazionale di pallavolo femminile dell'Italia si è qualificata per le semifinali del torneo olimpico. Le azzurre hanno sconfitto 3-0 la Serbia e ora sfideranno la Turchia. Velasco ha elogiato le pallavoliste dell'Italia.

A cura di Alessio Morra

L'Italia è in semifinale sia nel torneo maschile che in quello femminile di pallavolo. Non era mai successo. Dopo la fantastica rimonta degli uomini sul Giappone, è arrivata la fantastica vittoria per 3 set a 0 delle ragazze di Velasco contro la Serbia. Un successo nettissimo contro un'avversaria ostica che è stata invece spazzata via. Si continua a inseguire l'oro o quantomeno una medaglia, con i consigli di un c.t. esperto e vincente. La mano del c.t. si vede eccome. Velasco ha motivato le pallavoliste e riesce a tenere sempre alta la tensione delle azzurre, che sono un rullo compressore.

3-0 alla Serbia, ora c'è Italia-Turchia

Per la prima volta la nazionale femminile di pallavolo è nelle semifinali delle Olimpiadi. La squadra è forte, lo è da tanti anni, in rosa ci sono una serie di giocatrici fenomenali che ai Giochi cercano la definitiva consacrazione. La zona medaglia ora è lì, a un passo. C'è la semifinale con la Turchia alle porte. Velasco, che è uno degli allenatori più vincenti di sempre, ha grande esperienza, ma sa toccare le corde giuste delle pallavoliste azzurre.

Il 3-0 alla Serbia ha sorpreso pure Velasco

Parlando a caldo dell'incontro con Eurosport il c.t. ha detto: "Per la prima volta abbiamo superato i quarti di finale, non era mai riuscito all'Italia, e lo abbiamo fatto con un 3-0 alla Serbia. Anche questa volta non mi aspettavo un 3-0, mi aspettavo una vittoria sì, perché ho molta fiducia in questa squadra, ma non così. 3-0 è tanta roba".

Italia in zona medaglia, ma bisogna ancora vincere

La partita chiave era questa, e disputarla con la Serbia non era semplice. Vincendo si era in zona medaglia, perdendo si era fuori. Il successo è stato schiacciante: "Come ho detto alle ragazze riunite, che ho riunito, ora inizia tutto. Noi adesso abbiamo passato il turno, vincendo la partita più difficile dal punto di vista nervoso, perché se perdi vai a casa. Non hai più nessuna opportunità. Adesso noi abbiamo due opportunità per prendere una medaglia, speriamo di arrivare in finale".

Cosa ha detto il c.t. alle azzurre durante Italia-Serbia

Velasco poi ha spiegato come ha preparato la partita e ha svelato cosa ha detto alle giocatrici azzurre: "Le ho preparate a una partita dura, a un quinto set da 24-22, le ho preparate a quello, perché ci sono stati tante partite dei quarti così. E anche quando eravamo 2 set a 0 ho detto loro che dovevamo pensare come se avessimo perso il secondo set. Perché è un attimo che uno si rilassa e la squadra avversaria dà tutto perché è l'ultima spiaggia. Invece abbiamo iniziato bene il terzo set e poi abbiamo vinto".

Poi ha aggiunto: "Ho detto loro non sentitevi tese, tranquillizziamoci e organizziamoci chi non è teso in una partita così, vale anche per loro, hanno reagito bene. Sono una grande squadra, sono grandi giocatrici. Io l'ho detto in tempi non sospetti, avevo molta fiducia in loro tecnico ma anche mentale, sono un grande gruppo". Sempre motivate, Egonu e compagne tengono sempre alta la tensione, anche quando sono in vantaggio, e così sono volate in semifinale.