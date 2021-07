Jessica Springsteen, la figlia del ‘Boss', il grande Bruce Springsteen e della cantautrice Patti Scialfa è stata selezionata per le Olimpiadi, con lei convocate anche Kent Farrington, Laura Kraut e McLain Ward, che ha già vinto tre medaglie alle Olimpiadi (due d'oro, una d'argento). Saranno loro a difendere i colori degli Stati Uniti nell'equitazione.

La ventinovenne cavallerizza sarà in sella al suo cavallo Don Juan van de Donkhoeve, stallone belga di 12 anni, con cui ha ottenuto risultati importanti in Coppa del Mondo e anche recentemente a Roma. Due anni fa parlando alla ‘CNN' parlò della chimica che si crea con un singolo cavallo e ha parlato anche del programma da gestire in ogni gara: "Penso che la chimica tra te e il tuo cavallo possa variare da una cavalcata all'altra. Ci sono dei cavalli, sali subito e fai clic subito, e altri può richiedere un po' più di tempo ed essere un po' una lotta.Ma penso che devi essere paziente e deve essere un reciproco dare e avere tra il cavallo. Credo che la chiave per ottenere il meglio dal tuo cavallo sia semplicemente gestire il suo programma, fare un buon programma in anticipo. Puoi scegliere spettacoli che pensi che raggiungeranno il picco".

Jessica Springsteen è classifica al 27° posto della classifica mondiale e sarà in gara nell'ultima settimane delle Olimpiadi, i Giochi sono in programma dal 23 luglio all'8 agosto e le gare dell'Equitazione sono in programma nella seconda e ultima settimana si gioco. L'evento di qualificazione della squadra di salto e la finale alle Olimpiadi di Tokyo si svolgeranno il 6 e il 7 agosto. E c'è da sperare che vivrà dei ‘Glory Days', per citare uno dei tanti grandi pezzi del papà.