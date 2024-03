Jason Kelce crolla in lacrime appena annuncia il ritiro: il gigante di Philadelphia chiude un’era Ha resistito solo pochi secondi Jason Kelce dopo essersi seduto per la conferenza stampa in cui ha annunciato il suo ritiro: il pilastro dei Philadelphia Eagles ha commosso anche il fratello che era seduto in prima fila. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Il tempo di sedersi per la conferenza stampa in cui ha annunciato il suo ritiro e dopo pochi secondi Jason Kelce, amatissimo giocatore dei Philadelphia Eagles con cui ha trascorso tutta la sua carriera da professionista nella NFL, è crollato in lacrime, non riuscendo a proseguire. Una scena che si è ripetuta più volte nel corso della conferenza, con un impatto emotivamente fortissimo che ha coinvolto anche la famiglia del 36enne centro, che era tutta seduta in prima fila.

"Grazie per essere venuti, ragazzi. Vedremo quanto durerà", ha esordito Kelce, prima di essere sopraffatto dall'emozione. "Non è stato un buon inizio", ha poi detto dopo essersi preso un po' di tempo per ricomporsi. Il campione degli Eagles, di cui è stato pilastro nella storica vittoria del loro primo Superbowl nel 2018, ha parlato per una quarantina di minuti, ringraziando tutti quelli che lo hanno accompagnato nel suo cammino con la squadra della Pennsylvania, durato 13 anni.

Ad ascoltarlo c'erano sua moglie Kylie, i suoi genitori e suo fratello minore Travis, anch'egli giocatore di football professionista. Nonostante indossasse occhiali da sole, il tight end dei Kansas City Chiefs non è riuscito neanche lui a trattenere il pianto mentre sentiva suo fratello parlare di lui in maniera commovente. "Abbiamo una piccola famiglia, niente cugini, solo una zia e uno zio. Siamo stati io e mio fratello per tutta la vita – ha detto Kelce – Abbiamo fatto quasi tutto insieme: gareggiato, combattuto, riso, pianto e imparato gli uni dagli altri. Abbiamo inventato giochi, immaginandoci come i fuoriclasse di quel tempo".

Il fratello di Jason Kelce, Travis, si commuove durante il discorso del giocatore degli Eagles

Kelce ha aggiunto che "non c'era alcuna possibilità" che sarebbe arrivato dove è oggi senza il legame che condivideva con suo fratello minore: "Mi ha reso più forte, più tenace, più intelligente e mi ha insegnato i valori della cooperazione, della lealtà, della pazienza e della comprensione – ha detto Jason di Travis, di due anni più giovane e vincitore a sua volta di tre Superbowl coi Chiefs – È davvero troppo poetico che io abbia trovato la mia carriera pienamente realizzata nella città dell'amore fraterno (è il significato del nome della città di Philadelphia, ndr). Conoscevo fin troppo bene quel rapporto".

Durante il discorso, Kelce ha anche ringraziato la moglie Kylie per essere stata al suo fianco: "Ogni riconoscimento che ho ricevuto è arrivato con lei nella mia vita. Ha tirato fuori il meglio di me attraverso l'amore, la devozione, il sostegno, l'onestà, l'intelligenza ed ovviamente un calcio nel sedere di tanto in tanto. Mi ha anche regalato tre bellissime ragazze e una vita che mi dà sempre più soddisfazioni fuori dal campo che dentro".

Jason Kelce con la moglie Kylie

Le voci sul ritiro di Kelce erano iniziate a circolare per la prima volta a gennaio, dopo la sconfitta degli Eagles nei playoff contro i Tampa Bay Buccaneers. I tifosi di Philadelphia hanno sperato fino all'ultimo che il gigante dell'Ohio ci ripensasse e allungasse la sua carriera di un altro anno, ma la decisione era ormai presa: finisce un'era in Pennsylvania.