Italia-Irlanda 6 Nazioni di Rugby oggi in TV, l’orario su TV8 e Sky e dove vederla in streaming L’Italia del rugby affronta l’Irlanda per la terza giornata del Sei Nazioni. Si gioca alle 15:15 allo Stadio Olimpico di Roma. Diretta TV in chiaro su TV8 e in streaming su Sky.

A cura di Marco Beltrami

L'Italia sfida l'Irlanda nella terza giornata del Sei Nazioni di rugby. La squadra allenata da Kieran Crowley dopo la doppia sconfitta contro Francia e Inghilterra sfiderà la capolista, che è reduce dai successi con Galles e Francia. Gli azzurri sperano nel riscatto nella sfida che si giocherà nuovamente in patria, allo Stadio Olimpico di Roma oggi sabato 25 febbraio alle ore 15.

L'Italia non potrà fare affidamento su Jake Polledri infortunatosi a Londra, e sostituito per l'occasione da Paolo Buonfiglio. Non sarà una partita semplice per la formazione azzurra, contro una compagine in forma. La classifica vede la nazionale italiana a quota 1 punto al penultimo posto, mentre i biancoverdi sono in vetta a pari merito con la Scozia. La partita sarà trasmessa in chiaro su TV8 e su Sky.

Partita: Italia-Irlanda

Dove: Stadio Olimpico (Roma)

Quando: sabato 25 febbraio

A che ora: 15:15

Diretta TV: TV8 e Sky Sport Uno

Diretta streaming: TV8.it, SkyGo, Now

Competizione: Sei Nazioni 2023, 3° turno

A che ora gioca l'Italia contro l'Irlanda al Sei Nazioni

Italia-Irlanda si gioca oggi sabato 25 febbraio alle ore 15.15. Dopo due partite disputate di domenica, la nazionale torna in campo dunque di sabato e lo fa per la seconda volta allo Stadio Olimpico di Roma.

Dove vedere Italia-Irlanda di Rugby oggi in TV e streaming

Dove vedere in TV Italia-Irlanda del Sei Nazioni? La partita si potrà vedere in diretta TV in chiaro sul canale TV8, reperibile sia sul digitale terrestre che sulla piattaforma Sky. La sfida tra gli azzurri e i biancoverdi sarà trasmessa anche su Sky con gli abbonati che potranno seguire il confronto tra Sky Sport Uno e Sky Sport. Telecronaca affidata alla coppia formata da Francesco Pierantozzi e Federico Fusetti.

Italia-Irlanda sarà trasmessa in streaming in chiaro su TV8, collegandosi al canale dell'emittente attraverso dispositivi portatili e fissi. Sky mettere il match di rugby del Sei Nazioni a disposizione dei suoi abbonati sull'applicazione Sky Go, con la possibilità anche di acquistare il singolo evento su Now TV.

Le formazioni di Italia-Irlanda nel Sei Nazioni

La formazione dell'Italia: Ange Capuozzo, Edoardo Padovani, Juan Ignacio Brex, Luca Morisi, Tommaso Menoncello, Tommaso Allan, Stephen Varney, Lorenzo Cannone, Michele Lamaro, Sebastian Negri, Federico Ruzza, Niccolò Cannone, Marco Riccioni, Giacomo Nicotera, Danilo Fischetti. Panchina: Luca Bigi, Federico Zani, Simone Ferrari, Edoardo Iachizzi, Paolo Buonfiglio, Manuel Zuliani, Alessandro Fusco, Pierre Bruno.

La formazione dell'Irlanda: Hugo Keenan, Mack Hansen, Garry Ringrose, Stuart McCloskey, James Lowe, Johnny Sexton, Conor Murray; Andrew Porter, Rob Herring, Finlay Bealham, Tadhg Beirne, James Ryan, Peter O'Mahony, Josh van der Flier, Caelan Doris. Panchina: Ronan Kelleher, Dave Kilcoyne, Tom O'Toole, Iain Henderson, Jack Conan, Craig Casey, Ross Byrne, Bundee Aki.