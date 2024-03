Galles-Italia oggi al Sei Nazioni di rugby, dove vederla in TV e streaming: orario e canale in chiaro Galles-Italia è la quinta e ultima partita di rugby Sei Nazioni 2024. Si gioca oggi, sabato 16 marzo alle re 15:15, con diretta TV e streaming in chiaro su Tv8 e sui canali Sky. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Galles–Italia è la partita della quinta e ultima giornata del Sei Nazioni di Rugby 2024, si gioca oggi alle 15:15 al Principality Stadium di Cardiff. Il match sarà trasmesso in diretta tv sui canali di Sky (solo per gli abbonati) ma sarà possibile vederlo in chiaro (e senza alcun costo aggiuntivo) anche su Tv8.

L'incontro riveste un'importanza particolare la Nazionale di Gonzalo Quesada che, dopo il pareggio beffa con la Francia (13-13 per il palo colpito nel finale e una regola ignorata dagli arbitri) e la vittoria con la Scozia (31-29), punta al terzo risultato utile consecutivo che può valere il terzo posto nella classifica finale di questa edizione del trofeo. Attualmente gli Azzurri sono quinti a quota 7 punti ma possono sognare l'aggancio a un podio storico: devono battere il Galles e sperare in una sconfitta (senza bonus) sia della Francia sia della Scozia.

Dove vedere in diretta TV e streaming Galles-Italia del torneo Sei Nazioni

La partita Galles-Italia sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro (gratis) su Tv8. Gli abbonati a Sky, che detiene l'esclusiva sull'intera trasmissione del Sei Nazioni 2024, potranno seguirla sintonizzandosi sui canali Sky Sport 1 (numero 201) oltre che su Sky Sport Arena (numero 204).

I tifosi e gli appassionati di rugby potranno vedere Galles-Italia in chiaro anche in diretta streaming: utilizzando i consueti dispositivi fissi (pc oppure smart tv) e mobili (smartphone, tablet, notebook) potranno collegarsi al sito tv8.it. Gli abbonati a Sky, invece, usufruiranno dell'app Sky Go. C'è una terza possibilità ma sempre a pagamento, in questo caso del singolo evento: è NOW, il servizio di streaming on demand di Sky.

Sei Nazioni 2024, che ora si gioca Galles-Italia

Galles-Italia inizia ufficialmente alle 15:15 ora italiana ma il collegamento con il Principality Stadium di Cardiff dove si disputa la partita inizia a partire dalle 14:30, quando andranno in onda i servizi di copertura dell'evento con commenti e interviste dedicati agli Azzurri e alle loro imprese in questa edizione del Sei Nazioni.