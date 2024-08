video suggerito

Italia beffata nella 10 km in acque libere alle Olimpiadi: Acerenza e Paltrinieri fuori dal podio Nessuna medaglia per l'Italia nella 10 km di nuoto in acque libere alle Olimpiadi di Parigi 2024: Acerenza perde la volata per il bronzo, Paltrinieri crolla nel finale ed è solo 9°.

A cura di Michele Mazzeo

Clamorosa beffa per l'Italia nella Senna. Domenico Acerenza finisce infatti al quarto posto nella 10 km maschile di nuoto in acque libere delle Olimpiadi di Parigi 2024 al termine della gara vinta dall'ungherese Kristóf Rasovszky (che ha chiuso 1h 50′ 52″ 7) davanti al tedesco Oliver Klemet.

L'azzurro dopo aver corso sempre nelle prime posizioni è stato battuto in volata dall'altro nuotatore magiaro David Betlehem che, dopo essere rientrato nel gruppo dei migliori nel corso dell'ultimo dei sei giri, gli ha dunque soffiato la medaglia di bronzo nello sprint finale precedendolo di pochissimi centesimi di secondo.

Il potentino ha pagato probabilmente lo sforzo fatto nel tentativo di accorciare il gap dai due uomini di testa facendosi così beffare dall'ungherese che, dopo essere stato in scia facendosi trainare dall'azzurro, è poi uscito a pochi metri dal traguardo prima affiancandolo e poi superandolo e andando quindi a precederlo di pochissimo nel tocco sulla piastra.

Nono posto invece per l'attesissimo Gregorio Paltrinieri crollato, e staccato dal gruppo dei più immediati inseguitori del dominatore di giornata Rasovszky in testa dall'inizio alla fine, già nella prima parte di gara. Una gara incolore dunque per il 29enne di Carpi che ha chiuso con oltre un minuto di ritardo dal vincitore preceduto oltre che dai tre medagliati e dal connazionale Acerenza, anche dai francesi Fontaine e Olivier, dal britannico Pardoe e dal tedesco Wellbrock.

L'ordine d'arrivo della 10 km di nuoto di fondo maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024

K. Rasovszky (Ungheria) 1:50:52.7 O. Klemet (Germania) 1:50:54.8 D. Betlehem (Ungheria) 1:51:09.04 D. Acerenza (Italia) 1:51:09.65 L. Fontaine (Francia) 1:51:47.96 H. Pardoe (Gran Bretagna) 1:51:50.87 M.A. Olivier (Francia) 1:51:50.98 F. Wellbrock (Germania) 1:51:54.49 G. Paltrinieri (Italia) 1:51:58.010 A. Kynigakis (Grecia) 1:52:37.211 N. Sloman (Australia) 1:56:24.412 P. Strehlke Delgado (Messico) 1:56:28.413 K. Lee (Australia) 1:56:42.514 T. Robinson (Gran Bretagna) 1:56:43.015 T. Minamide (Giappone) 1:56:57.316 M. Roditi (Israele) 1:57:02.317 D. Farinango (Ecuador) 1:57:08.618 D. Wiffen (Irlanda) 1:57:20.119 I. Puskovitch (Stati Uniti) 1:57:52.520 M. Straka (Cechia) 1:57:52.921 J. Hercog (Austria) 2:01:03.822 P. Wozniak (Polonia) 2:02:38.623 K. Tuncelli (Turchia) 2:02:58.124 F. Auboeck (Austria) 2:03:00.525 H. Christiansen (Norvegia) 2:03:38.2