Incidente shock: campione Usa travolto dalle bici nella gara di BMX alle Olimpiadi Connor Fields è l’americano medaglia d’oro in carica nella BMX. È rimasto coinvolto in un terribile incidente avvenuto durante la gara di qualificazione: caduto con violenza sull’asfalto, è stato è stato investito dagli altri concorrenti. Le sue condizioni non sono gravi ma il team ha fatto sapere che è “in attesa di ulteriori valutazioni mediche”.

L'incidente avvenuto durante la gara di BMX alle Olimpiadi fa correre un brivido lungo la schiena. Le immagini arrivano in Italia nel cuore della notte mentre dall'altra parte del mondo in pista va Connor Fields, l'americano medaglia d'oro in carica. Era qualificato per la finale ma non ha potuto disputarla né difendere il titolo che aveva conquistato a Rio 2016: è attualmente ricoverato in ospedale dopo essere rimasto coinvolto nella spaventosa carambola sulla pista dell'Ariake Urban Sports Park.

La buona notizia, rispetto alla preoccupazione scaturita dalla sequenza video, è che il ciclista non è in gravi condizioni. I traumi subiti per la caduta e l'impatto sull'asfalto con le altre bici gli hanno provocato lesioni ma nessuna di queste sembra essere preoccupante. Secondo le prime informazioni avrebbe riportato la frattura della clavicola e una forte commozione cerebrale ma il campione Usa resta sotto stretta osservazione e in attesa di ulteriori esami, come confermato da una nota ufficiale del team: "Possiamo confermare che Connor Fields è sveglio e in attesa di ulteriori valutazioni mediche. Condivideremo ulteriori aggiornamenti non appena saranno disponibili".

La dinamica dello spaventoso incidente di Fields

Connor Fields era quarto dopo le sue prime due manche e nella terza era tornato sul tracciato per proseguire la corsa verso l'oro. Dopo un salto, ha perso il controllo della BMX, è atterrato male ed è crollato sull'asfalto. L'impatto è avvenuto all'altezza della prima curva e la caduta è stata provocata da un contatto tra la ruota della sua bici e quella posteriore di un altro concorrente, Romain Mathieu.

Una volta a terra, l'americano è stato investito dall'olandese Twan van Gendt e dall francese Sylvain Andre. Impossibile riuscire a frenare in tempo oppure scansarlo sia per la velocità sia per gli spazi ristretti. Subito soccorso dal personale medico, Fields ha ricevuto le prime cure ed è stato trasportato in ospedale. Pochi minuti dopo, nel corso delle semifinali femminili, è avvenuto un altro incidente: l'australiana Saya Sakakibara ha rischiato grosso dopo essere caduta con violenza.