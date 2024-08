video suggerito

Imane Khelif attacca Angela Carini: “Mi conosce da anni, ci siamo allenate insieme. Voleva indebolirmi” La pugile algerina si sfoga dopo la “campagna diffamatoria” che l’ha investita per i sospetti e le accuse riferite alla sua identità sessuale: “Il bullismo ha conseguenze devastanti e può distruggere le persone. La mia famiglia a casa in Algeria è preoccupata”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

6.907 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Parigi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Imane Khelif finora è rimasta in silenzio, ha tenuto la guardia e incassato i colpi della pressione mediatica che l'ha investita come un ciclone dopo tutto quanto accaduto prima e in occasione della sfida con l'italiana, Angela Carini, per la campagna di sospetti e accuse sulla sua vera identità sessuale. La pugile algerina ha lasciato che a parlare fossero la sua boxe, la presa di posizione ufficiale del CIO che ne ha difeso la "regolare" partecipazione alle Olimpiadi, i verdetti dei giudici che l'hanno portata già sul podio. Una medaglia l'ha già al collo, è il bronzo divenuto certo per aver battuto l'ungherese Hamori. Ma quel metallo può tramutarsi in qualcosa di più prezioso e straordinario a seconda di come andrà il prossimo incontro con Janjaem Suwannapheng (Thailandia): se vincerà di nuovo, combatterà per l'oro.

A distanza di pochi giorni Khelif rompe il silenzio e picchia forte. Se la prende (anche) con il team tricolore e poi sottolinea come la situazione vissuta (e che sta ancora vivendo) sia assimilabile a una forma di bullismo, aggressione personale inaccettabile e incomprensibile. Si pone la stessa domanda che molti si sono fatti pensando alla sua carriera: perché proprio adesso tutto questo scalpore nei suoi confronti quando in realtà pratica il pugilato da anni e tutti la conoscono?

Parte da qui lo sfogo che fa riferimento anzitutto alla posizione dell'Italia e di Angela Carini che decise di abbandonare il match contro di lei dopo appena 45 secondi. Prese un paio di cazzotti e disse "fa malissimo" lasciando il ring mormorando "non è giusto, non è giusto" e senza salutare l'avversaria. Successivamente ha chiarito parole e decisione prese: "In quel momento mi si è bloccato tutto", spiegò scusandosi e augurò anche con molto fairplay all'algerina di riuscire ad arrivare in finale e a conquistare l'oro.

Leggi anche Imane Khelif in lacrime dopo aver battuto per decisione unanime Hamori: sarà medaglia sicura alle Olimpiadi

Frasi che non sono bastate né alla federazione nord-africana, che s'è schierata a testuggine per difendere Khelif, né alla stessa boxeur che in un'intervista all'emittente SNTV ha ammesso: "La pugile italiana mi conosce bene da anni, perché mi sono spesso recata in Italia ad allenarmi come membro della squadra nazionale. Mi sono allenata con lei e con gli allenatori, che mi conoscono da quando ero più giovane. Hanno usato questa campagna diffamatoria per cercare di indebolirmi".

Khelif ha anche bollato come bullismo le critiche per la sua partecipazione alle Olimpiadi, un traguardo raggiunto dopo tanti sacrifici. I riferimenti alla sua condizione biologica altro non erano che una forma di coercizione psicologica per metterla fuori combattimento prima ancora di salire sul quadrato, anche perché non è stata mai prodotta alcuna prova forense o scientifica che dimostri che non sia una donna.

"Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto – ha concluso -, tutti gli uomini e le donne algerini, tutte le persone del mondo arabo e il mondo intero che si è schierato dalla mia parte in questa feroce campagna contro di me. Il bullismo ha conseguenze devastanti e può distruggere le persone, uccide i pensieri, lo spirito e la mente, divide i popoli. La mia famiglia a casa in Algeria è preoccupata. Li sento due volte a settimana, spero non siano troppo profondamente feriti da tutto questo. Vincere l'oro sarebbe la mia miglior risposta".