Il trionfo olimpico dell’Italvolley spinge i telecronisti al limite: piovono lacrime, emozioni uniche Emozioni incontenibili in telecronaca per Pisani e Fantasia della Rai dopo la medaglia d’oro dell’Italvolley alle Olimpiadi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Come raccontare la vittoria della medaglia d'oro dell'Italvolley femminile alle Olimpiadi di Parigi? Lasciandosi andare alle emozioni, alla gioia e alla commozione per un risultato storico. Così hanno fatto sui canali Rai, Marco Fantasia e Giulia Pisani, con le loro voci spezzate dalle lacrime, per una telecronaca che ha davvero conquistato tutti anche sui social.

L'Italia della pallavolo medaglia d'oro alle Olimpiadi, esplode la gioia in telecronaca

Una finale olimpica che non è stata mai in discussione, con l'Italia di Velasco che ha letteralmente annichilito il team USA. Un crescendo quello delle azzurre, che con il passare dei set si sono dimostrate sempre più padrone del gioco. Insomma quando il match point a favore delle nostre atlete è stato concretizzato, a coronamento di quello che è stato l'andamento dell'incontro, i telecronisti Fantasia e Pisani si sono comunque scatenati.

Le lacrime di Giulia Pisani incredula per il trionfo a Parigi dell'Italvolley

L'ex pallavolista italiana ha concretizzato in quel momento cosa fatto dalle sue connazionali ed è esplosa: "La palla è fuori, fuori! È oro! È oro! Campionesse olimpiche, campionesse olimpiche! È oro". Commozione e lacrime per Pisani che ha avuto bisogno di ripetere più volte il tutto, quasi a voler realizzare che fosse tutto vero. E poi ancora: "Cosa hanno fatto? Grazie ragazze, sono leggenda, storia. Non avevano mai superato i quarti. Sono incredula, completamente incredula".

Pisani ha cercato di mantenere l'aplomb, ripercorrendo tutte le tappe del successo dell'Italia della pallavolo e ricordando anche chi non c'è più come l'ex libero Sara Anzanello: "3-0 agli Stati Uniti, sono campionesse olimpiche. Siete leggenda, avete coronato una lunga storia iniziata con le pioniere: è arrivato un titolo mondiale che porta la firma di Sara Anzanello, due Europei di fila. Questo è un gruppo che può ripercorrere le orme della mitica Cuba degli anni '90 e degli stessi Stati Uniti".

Fantasia si commuove pensando alla sua lunghissima carriera con la pallavolo

L'emozione ha iniziato ad irrompere nella voce del telecronista: "Un oro anche per tutti quelli che hanno sognato di vederlo di viverlo insieme a noi, un oro per tutto il movimento, per voi ragazze di piccoli club, per chi si sbuccia le ginocchia sul campo tutte le sere, per gli allenatori che non hanno un sabato libero per la famiglia, per i dirigenti che ci mettono un sacco di soldi a volte a fondo perduto. È l'oro di tutti noi".

E poi ecco il momento delle lacrime, quando Fantasia ha rivissuto tutto il suo percorso professionale: "Giulia è anche il tuo oro, e anche lasciatemelo dire il mio dopo 44 anni di carriera per arrivare a questo. E come dice un proverbio argentino, che sicuramente Julio Velasco avrà declamato nello spogliatoio: ‘Nessuno potrà mai cancellare quello che avete fatto'".