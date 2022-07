Il telecronista ha un crollo emotivo in diretta: “Quello è mio figlio ed è campione del mondo!” Il telecronista commenta la finale dei 1500 di atletica ai Mondiali 2022 a Eugene. L’emozione è tanto quando vede in pista suo figlio vincere la medaglia d’oro.

A cura di Fabrizio Rinelli

Lo ha accompagnato con la sua voce come se fosse un atleta qualunque dimenticandosi per un attimo che suo figlio stava invece per vincere la medaglia d'oro. La storia che i Mondiali di atletica ad Eugene hanno raccontato è di quelle incredibili, da togliere il fiato. È accaduto al britannico Jake Wightman che ha vinto la medaglia d'oro nel campionato del mondo di 1.500 metri battendo il campione olimpico e favorito Jakob Ingebrigtsen nell'ultimo giro. Testimoni di questa impresa i suoi genitori, papà Geoff e mamma Susan che hanno reso ancora più indimenticabile questo momento.

Geoff è un cronista e stava commentando allo stadio, in tempo reale, proprio la finale che avrebbe dovuto correre suo figlio. Ha commentato ogni attimo della corsa dissociandosi per un attimo, con grande professionalità prima di crollare in un più che ovvio pianto liberatorio. Papà Geoff non credeva ai suoi occhi. È rimasto lì immobile per un attimo a godersi quella vittoria prima che l'emozione prendesse il sopravvento. A braccia conserte si è seduto e ha abbassato la testa, quasi non ci credeva. A supportarlo con il sorriso sua moglie Susan, mamma di Jake, che con il sorriso e con tanto di bandiera britannica, è andato ad abbracciarlo. "È stato surreale vederlo vincere l'oro – ha detto subito dopo – Stavo pensando: conosco quel ragazzo. Ha un aspetto familiare".

Il video è diventato immediatamente virale. L'emozione e la particolarità della cosa hanno coinvolto l'opinione pubblica che inevitabilmente ha gioito per l'enorme successo della famiglia Wightman. Storie che solo lo sport sa raccontare e che ha fatto parte da sempre della vita di Jake. "Questo è il mio figlio ed è campione del mondo" ha annunciato Wightman durante la sua diretta. Lui che ha sempre seguito le gare di suo figlio sin da quando era piccolo e sin da quando sua madre Susan, lo vedeva crescere da vicino anche sportivamente essendo stata, quando Jake aveva 11 anni, anche la sua insegnante di educazione fisica.

"Ho seguito le sue gare per tutta la vita, da quando ha iniziato da bambino alle elementari ed è arrivato a vincere un titolo mondiale – ha raccontato a fine gara un'emozionato papà Geoff – Sono, molto orgoglioso, molto orgoglioso. Sta facendo un sacco di duro lavoro. È molto meticoloso nel modo in cui si prepara". Il padre del velocista britannico ha poi annunciato che ogni volta che si preparava a commentare una gara pensava a come si stesse riscaldando suo figlio in quel momento quasi vivendo in simbiosi ogni tappa d'avvicinamento alla gara. "Sarà interessante rivederlo – ha detto scherzando invece Jake dopo aver vinto la medaglia d'oro – Mia madre piangeva, almeno qualcuno piangeva". Ma papà Geoff è già concentrato per il futuro: "Una delle prime cose che ha detto è stata'"preparati per i Giochi del Commonwealth ora".