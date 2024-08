video suggerito

Il rituale che precede ogni evento alle Olimpiadi di Parigi: nessuno se ne è accorto, ma ha un senso Un dettaglio del protocollo dei Giochi mai visto prima, che è proprio di questa edizione di Parigi 2024. Qual è il significato dei 3 colpi (les trois coups) scanditi prima delle gare olimpiche? Ha un valore simbolico di carattere storico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Prima di ogni evento sportivo inserito nel programma delle Olimpiadi Parigi 2024 c'è un aspetto particolare del cerimoniale che ha attirato l'attenzione. Un dettaglio del protocollo mai visto prima, che è proprio di questa edizione dei Giochi: i tre colpi battuti per terra con un grosso bastone che scandiscono il minuto di silenzio e precedono la disputa di una competizione. Qualunque essa sia, c'è sempre una persona che compie quel rituale.

Gli esempi non mancano: Daniel Carter (foto in apertura) è stato l'ex giocatore di rugby a 15 neozelandese che allo Stade de France ha svolto l'insolito ruolo di annunciatore di corte; Natalie Coughlin (foto in basso), una delle atlete iconiche nella storia del nuoto (ha conquistato 3 ori, 4 argenti e 5 bronzi tra Atene 2004 e Londra 2012), ha aperto così la serata di finali del 31 luglio scorso. Perché lo hanno fatto? E come si chiama quella sorta di randello?

Perché ai Giochi ci sono 3 colpi prima di ogni gara

A soddisfare la curiosità e a rispondere alle domande più elementari è stato Tony Estanguet, il presidente del comitato organizzatore: è un avviso che rende omaggio alla tradizione culturale e teatrale francese, una sorta di filo rosso che unisce la narrazione di ciò che accade sui differenti palcoscenici (dalle piste ai campi gara delle varie discipline) al richiamo fatto agli spettatori affinché seguano le prestazione degli atleti con il rispetto che meritano. Tre colpi, proprio come a teatro per richiamare il riguardo e la giusta devozione del pubblico nell'immediata vigilia dello spettacolo che sta per cominciare.

Il numero dei rintocchi, però, non è stato sempre lo stesso: la tradizione storica racconta, infatti, che nell'Antica Grecia erano 9 come le Muse protettrici della cultura e ispiratrici delle arti, ma nel corso del tempo a questa simbologia sono stati attribuiti significati differenti come il richiamo alla Santissima Trinità oppure la deferenza che si doveva al re, alla regina e al principe ereditario del trono di Francia pochi istanti prima che entrassero nella sala.

Come si chiama il bastone col quale sono dati i 3 tocchi?

Il bastone utilizzato per compiere il rituale de les trois coups a Parigi 2024 si chiama brigadiere (o, come da gergo teatrale, anche marionetta). Quando veniva battuto con quella frequenza sul pavimento del palcoscenico indicava che lo spettacolo stava per iniziare. E oggi fa parte di quella grande recita sportiva che sono le Olimpiadi.