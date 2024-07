video suggerito

Il peggior rigore della pallanuoto è contro l’Italia: i telecronisti ridono senza freni all’errore Bella vittoria dell’Italia di pallanuoto nel match d’esordio alle Olimpiadi contro gli Stati Uniti. Gli americani hanno sbagliato un rigore in maniera ridicola, provocando le risate incontenibili dei telecronisti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Parigi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'Italia di pallanuoto parte bene alle Olimpiadi di Parigi, battendo gli Stati Uniti 12-8, come peraltro da pronostico della vigilia. I ragazzi di Sandro Campagna hanno fatto match di testa, chiudendo il primo parziale 4-2 e da lì non voltandosi mai indietro. L'incontro ha vissuto un momento particolare – che raramente si vede a questi livelli – nel corso dell'ultimo quarto, quando è stato concesso un rigore agli americani: il tiro è stato fallito in maniera goffa, il che ha provocato le risate incontenibili dei telecronisti di Eurosport.

L'Italia si presenta a questi Giochi olimpici tra le squadre favorite per le medaglie: per i bookmakers la squadra azzurra è la terza in ordine di pronostico, dietro Spagna e Ungheria, e non di molto come quote. Del resto il Settebello arriva a Parigi con la patente di vice campione del mondo a Doha e bronzo europeo a Zagabria. Per l'Italia contro gli States doppiette di capitan Di Fulvio, Gianazza e Iocchi Grata, mentre le altre reti sono state messe a segno da Velotto, Fondelli, Echenique, Bruni e Di Somma.

Il rigore sbagliato in maniera ridicola dagli Stati Uniti: risate dei telecronisti

Sul 9-4 per gli azzurri, all'inizio dell'ultimo quarto del match, è stato fischiato un rigore per gli Stati Uniti, per la verità alquanto dubbio: i telecronisti hanno auspicato una parata del nostro portiere per ristabilire la giustizia, ma ci ha pensato direttamente il tiratore a sprecare malamente l'occasione dai 5 metri, facendosi scivolare il pallone dalla mano al momento della conclusione. Il che ha vanificato il penalty e dato il possesso all'Italia, tra le risate di chi commentava la vicenda in diretta.

Per il resto, la partita è poi filata liscia fino al termine, con gli americani che sono riusciti ad accorciare il passivo solo di una rete, chiudendo sotto di 4. Grande fase difensiva per gli azzurri, che non hanno concesso neanche una controfuga agli avversari. La prossima gara dell'Italia sarà martedì prossimo con la Croazia.