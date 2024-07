video suggerito

Il momento di difficoltà di Serena Williams e Rafa Nadal nella cerimonia di Parigi: zuppi e stravolti Nel corso della straordinaria Cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici di Parigi, si sono vissuti anche momenti di ansia per quattro tedofori particolari: Carl Lewis, Nadia Comaneci, Rafa Nafal e Serena Williams, tutti saliti su un motoscafo per portare la torcia attraverso la Senna. Agitata dal maltempo e sotto una pioggia torrenziale, per una navigata in cui non sono mancati diversi momenti difficili evidenti.

Una Cerimonia d'apertura delle Olimpiadi straordinaria che ha attraversato la città di Parigi attraverso la Senna: uno spettacolo unico è stato mostrato in mondo visione dalle 19:00 di venerdì 26 luglio per celebrare l'apertura dei 33mi Giochi dell'era moderna. Nella magnificenza dell'evento, storicamente il primo in assoluto che si è svolto non all'interno di uno stadio, non sono mancati tantissimi campioni di ogni disciplina e di ogni nazionalità, soprattutto per l'attesa di scoprire chi avrebbe acceso la fiamma olimpica. Nel percorso verso il braciere olimpico anche una corsa sul motoscafo da parte di quattro tedofori d'eccezione: Carl Lewis, Nadia Comaneci, Serena Williams e Rafa Nadal. Con quest'ultimi che hanno vissuto momenti difficili causati dalla incessante pioggia e dalle onde che hanno fatto ondulare oltre il previsto la barca.

Lewis, Comaneci, Williams e Nadal: quattro campioni assoluti con la torcia olimpica

Nel cammino verso il tanto atteso finale, la torcia olimpica ha fatto anche un ultimo viaggio sulla Senna, trasportata insieme a quattro fenomeni d'eccezione dello sport moderno. Sul motoscafo si sono accomodati il campione spagnolo del tennis mondiale Rafa Nadal, il nove volte medaglia d'oro olimpica Carl Lewis, l'ex stella della ginnasta rumena Nadia Comaneci e la campionessa americana di tennis Serena Williams

I problemi in barca, tra pioggia e onde: Serena e Rafa faticano a stare in piedi

Purtroppo per l'intera cerimonia olimpica non è mai cessata la pioggia. Torrenziale a volte, come nel momento dell'ultimo viaggio della torcia su una Senna dalle onde agitate dal maltempo. Il motoscafo su cui si sono accomodati (si fa per dire) i 4 campioni viaggiava a una certa velocità, abbastanza "ballare" oltremodo. Nadal era visibilmente preoccupato che la fiamma potesse spegnersi tra schizzi d'acqua e la pioggia, mentre provava a mantenere precariamente l'equilibrio.

Stesso problema per gli altri illustri ospiti: Serena Williams, mentre era intenta a salutare i fans è stata anche sorpresa da alcune onde improvvise che hanno fatto sobbalzare la barca, con Nadia Comaneci, poco dietro visibilmente sorpresa e preoccupata, portandosi prima le mani al volto e poi aggrappandosi per mantenere il precario equilibrio.

I commenti sui social, la preoccupazione dei fans per Rafa e Serena

Ovviamente il viaggio tra i flutti e sotto il diluvio non è sfuggito ai fan più attenti che hanno subito invaso i social sottolineando il malessere collettivo dei quattro sul motoscafo: "Serena Williams sta per vomitare!" ha scritto qualcuno, subito seguito da altri commenti preoccupati: "O cadrà o alla fine si sentirà sicuramente male", fino a qualche battuta sarcastica: "Chissà che scandalo sarebbe se accadesse!".

Fortunatamente non è avvenuto nulla di tutto ciò: Lewis, Williams, Comaneci e Nadal sono arrivati sani e salvi al molo d'attracco. Forse un po' scombussolati, di certo bagnati fradici ma con la fiamma olimpica ben accesa, poi consegnata per proseguire il suo fantastico viaggio fino al braciere per l'atto conclusivo.