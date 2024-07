video suggerito

Il misterioso tedoforo mascherato delle Olimpiadi si palesa su Instagram, poi cancella tutto: chi è Il misterioso tedoforo mascherato della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi si è rivelato su Instagram, ma poi ha cancellato tutto: è un nome famoso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Nella spettacolare, caleidoscopica, infinita cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi, un ruolo di primo piano lo ha avuto il misterioso tedoforo mascherato che ha portato la torcia olimpica lungo tutto il percorso nella capitale, passando anche per i tetti con movenze che ne hanno messo in luce l'abilità nel muoversi in situazioni molto difficili per una persona comune, soprattutto tenendo conto che non doveva per nessun motivo far cadere la torcia. Molti si sono chiesti chi ci fosse sotto quel costume, chiaramente ispirato al videogioco francese Assassin's Creed, e ci ha pensato il diretto protagonista – anzi uno degli interpreti, perché erano più di uno – a palesarsi su Instagram, cancellando poi tutto. Si tratta di un nome famoso e non poteva essere diversamente per come si muoveva.

Il misterioso tedoforo mascherato della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi

Il misterioso tedoforo mascherato ispirato ad Assassin's Creed

Indossando un abito ispirato ad Arno, il famoso personaggio del videogioco Assassin's Creed, il misterioso acrobata è stato visto saltare per le strade di Parigi e tra i suoi monumenti simbolo venerdì sera durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Al termine del lungo percorso, mentre le squadre sfilavano sulle barche sulla Senna, la misteriosa figura infine è emersa attraverso una botola sul palco del Trocadero per consegnare la torcia all'ex campione di Juventus, Real Madrie e nazionale francese Zinedine Zidane.

A quel punto gli spettatori speravano che il tedoforo mascherato, che aveva attizzato una grande curiosità anche sui social, sarebbe stato svelato al pubblico. Ma sono rimasti delusi perché l'acrobata misterioso è semplicemente sceso dal palco dopo aver passato la fiaccola a Zidane.

Il tedoforo era in realtà interpretato da 12 persone diverse

Chi è il tedoforo mascherato (uno dei 12): un campione di parkour

Il mistero è stato finalmente risolto qualche ora dopo, quando Simon Nogueira, campione francese di free running, disciplina sportiva che si basa sul parkour ed è l'arte di spostarsi in ambienti urbani e rurali valorizzando la bellezza dei movimenti, ha svelato lui stesso di essere stato almeno una delle persone che hanno interpretato il ruolo di Arno durante la cerimonia di apertura. A quanto pare erano ben 12 gli interpreti in questione.

Simon Nogueira ha cancellato una sua foto vestita da tedoforo olimpico mascherato

Nogueira ha postato su Instagram: "Ovviamente non ero ovunque. Anche altri artisti incredibili si sono nascosti in questo personaggio". Il 27enne ha accompagnato il post con storie dai tetti di Parigi, ma poi ha cancellato tutto. Qui sotto un suo vecchio post da cui si intuisce come il francese sia a suo agio sui tetti.

Nogueira ha anche contribuito a creare una mostra intitolata "The Path is Clear" presso la Galerie La Lison di Parigi, che sarà allestita per tutta la durata delle Olimpiadi e consiste in una serie di fotografie scattate sui tetti parigini.