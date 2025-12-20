sport
Il fratello di Jake Paul tenta di scippare la collana ad Anthony Joshua sul ring: vale una fortuna

Anthony Joshua vince il match contro Jake Paul, poi il delirio: il fratello dello sconfitto tenta lo scippo sul ring. Succede il parapiglia.
Anthony Joshua ha messo al tappeto Jake Paul, confermando i pronostici. L’attesissimo incontro di boxe ha rispettato le attese, con il successo dell’ex campione del mondo dei pesi massimi. Quello che invece è stato imprevedibile è stato il post-match, quando a prendersi la scena è stato il fratello di Jake, Logan Paul, con un gesto a sorpresa che ha scatenato un parapiglia sul ring.

Logan Paul prova la furbata dopo la sconfitta del fratello contro Anthony Joshua

Momenti concitati dopo il verdetto definitivo, quando Joshua si stava prendendo la scena circondato dal suo team, da giornalisti, fotografi, addetti ai lavori e altri personaggi. Tra questi anche Logan Paul, ex youtuber e wrestler, che ha cercato di fare una furbata anche per guadagnare un po’ di attenzione dalle telecamere. Dopo essere salito sul ring, Logan si è messo alle spalle di Joshua e ha iniziato a sganciargli la vistosa collana da 500 mila dollari, ovvero circa 420 mila euro, gentilmente messa a disposizione da uno sponsor.

La reazione di Joshua e l'imbarazzo di Logan Paul

Joshua si è accorto subito di quanto stava accadendo e si è girato, con Logan Paul che ha provato a giustificarsi sorridendo. Logan ha chiarito di aver tentato lo scippo per scherzare, con il vincitore che ha chiesto spiegazioni senza sembrare particolarmente arrabbiato. Il personale di sicurezza però è intervenuto prontamente, non riconoscendo Logan Paul: ne è nato un diverbio molto acceso tra i due, con Joshua costretto a intervenire.

Quest’ultimo ha cercato di calmare l’addetto alla sicurezza, spiegandogli che probabilmente si trattava di uno scherzo riuscito male. Nel frattempo, un altro collaboratore ha rimesso la preziosa collana al collo di AJ. Inoltre, Logan scherzosamente ha anche provato a mordicchiare un orecchio di Joshua prima di andare via: destinazione ospedale, dove al fratello è stata riscontrata una doppia frattura alla mandibola.


