Il fratello di Angela Carini svela cosa le sta succedendo dopo le Olimpiadi: “Chi parla non sa” All’indomani del trionfo di Imane Khelif alle Olimpiadi, il fratello della pugile Angela Carini ha spiegato cosa è successo alla sorella travolta dalle critiche dopo il ritiro lampo con l’algerina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Che fine ha fatto Angela Carini? La pugile italiana ha fatto perdere le sue tracce, dopo essersi resa protagonista di quello che forse è stato il caso più eclatante delle Olimpiadi, ovvero l'abbandono del match contro Imane Khelif dopo 46 secondi dall'inizio, che ha dato poi il la alle polemiche sul diritto di competere dell'algerina, con gli assurdi sospetti sul suo reale sesso biologico alimentati anche dall'esclusione dai Mondiali di boxe femminile del 2023 per livelli troppo alti di testosterone. A rompere il silenzio è stato suo fratello Antonio con un post-sfogo sui social.

Il fratello di Angela Carini rompe il silenzio sui social dopo il caso delle Olimpiadi

Proprio all'indomani del trionfo olimpico di Imane Khelif che ha conquistato l'oro, Antonio Carini ha preso le parti della sorella Angela che, al netto del saluto freddo con l'avversaria, ha spiegato di aver lasciato il match dopo aver accusato dei colpi troppo forti. Il fratello della pugile ha ripercorso il suo percorso di vita e sport: "Siamo stati cresciuti a pane ed onore, sin da bambini ci è stata trasmessa una profonda etica del rispetto. Mia sorella Angela ha rappresentato e rappresenta con grande dignità e sacrificio il nostro paese ed il nostro sport nel mondo".

Cosa è successo ad Angela Carini, le parole del fratello Antonio dopo il combattimento con Imane Khelif

Mentre l'atleta si è eclissata dunque, Antonio Carini ha indossato virtualmente i guantoni per rispondere a tutti coloro i quali l'hanno attaccata per aver, con il suo presunto atteggiamento alimentato ulteriormente le polemiche sulla sessualità di Imane. Dopo l'incontro dunque Angela è finita nell'occhio del ciclone, travolta dalle critiche: "Oggi più che mai a testa alta sono qui a sostenerla e a difenderla da chi la scredita con pochezza d’animo ma soprattutto da chi non conosce realmente la storia, o meglio da chi conosce la sua storia e per un po’ di notorietà cerca di dire la sua. Mi dispiace che dopo questa faccenda abbia perso un bel po’ di amicizie e persone che erroneamente stimavo".

Angela Carini e la pausa dalla boxe dopo le Olimpiadi

Insomma a quanto pare l'amarezza per quanto accaduto, in casa Carini, è ancora forte. D'altronde la stessa Angela ai microfoni di Fanpage aveva dopo il ritiro lampo, spiegato la necessità di prendersi una pausa dalla boxe per poi tornare più forte di prima. Tutto mostrando solidarietà alla sua avversaria, giustificando anche quelle frasi pronunciate durante la sua premiazione ("Non è giusto, non è giusto").

Se per l'algerina il cerchio sembra essersi chiuso dopo il trionfo alle Olimpiadi ("Sono una donna come tutte le altre donne. Sono nata donna, ho vissuto come donna, ho gareggiato come donna. Il mio onore ora è intatto"). Carini deve fare ancora i conti con un polverone di polemiche.