Il festino con alcol finisce male: muro sfondato e vomito, devastata stanza nel Villaggio Olimpico Vomito in camera e un buco nel muro dell’hotel che ospita gli atleti nel Villaggio Olimpico di Tokyo. Sono stati questi i danni registrati subito dopo un festino a base di alcol finito male. “Un comportamento inaccettabile” che ha portato all’avvio di un’indagine interna per cercare di smascherare i responsabili.

A cura di Fabrizio Rinelli

Gli atleti australiani hanno danneggiato le stanze del villaggio Olimpico di Tokyo prima di partire, mentre altri compagni di squadra hanno mostrato "comportamenti inaccettabili" durante il volo di ritorno. A dirlo è stato il Comitato Olimpico Australiano che ha spiegato come alcuni atleti avevano danneggiato i letti dell'hotel in cui alloggiavano per i Giochi e praticato addirittura un buco in un muro.

Il capo del Team Australia, Ian Chesterman, senza nominare gli atleti o lo sport che rappresentavano, ha sottolineato cosa sia realmente successo ammonendo pesantemente i responsabili affidando alle specifiche federazioni il compito di smascherare i colpevoli: "Hanno lasciato le stanze in una condizione inaccettabile", ha detto Chesterman ribadendo comunque che il danno è stato minore di quello che si possa intendere:

"Non era difficile rompere il letto di cartone – ha aggiunto – Le stanze non sono state completamente distrutte in alcun modo". Problemi anche nel volo di ritorno dalle Olimpiadi verso Sidney. Ad essere finiti nell'occhio del ciclone, in questo caso, sono state le squadre di rugby e canottaggio.

Vomito nelle stanze e party con le altre nazioni

Alcuni atleti australiani avrebbero fatto baldoria poco prima della loro partenza. Una sorta di party in camera avrebbe scatenato l'ira degli addetti alle pulizie che sono stati chiamati per asciugare il vomito negli alloggi di alcuni atleti. In diversi erano ubriachi e scatenati a tal punto da danneggiare alcune camere. Il Comitato olimpico australiano ha dunque confermato che "alcuni individui hanno lasciato le loro stanze in uno stato disordinato e inaccettabile" ma senza voler estremizzare l'accaduto.

Nel frattempo le federazioni di rugby e canottaggio stanno avviando un'indagine interna per capire cosa sia accaduto: "Rugby Australia ha avviato un'indagine interna sulla questione per ribadire ancora una volta i valori del nostro gioco: rispetto, integrità, passione e lavoro di squadra". L'Australia ha dunque confermato quanto accaduto riservandosi di sanzionare gli atleti responsabili ma ribadendo come però il team australiano sia stato sempre corretto durante il soggiorno a Tokyo: "Alcuni giovani hanno commesso un errore e dovranno pagarne le conseguenze".