Il coming out di Lucilla Boari, bronzo alle Olimpiadi: “Lei è Sanne, la mia ragazza” Lucilla Boari dopo aver conquistato la medaglia di bronzo nel tiro con l’arco alle Olimpiadi di Tokyo, si è resa protagonista di un momento molto emozionante in diretta da Casa Italia. L’atleta azzurra ha ricevuto un video a sorpresa della collega olandese Sanne de Laat, e ha deciso di fare coming out.

A cura di Marco Beltrami

Le Olimpiadi sono sinonimo di emozioni. Ne sa qualcosa Lucilla Boari che ha conquistato la medaglia di bronzo del tiro con l'arco in quel di Tokyo, regalando il 20° squillo azzurro, il primo di un'atleta femminile italiana in una disciplina individuale ai Giochi. Dopo aver fatto esultare l'Italia, Lucilla ha regalato un altro bel momento davanti alle telecamere, quando ha ricevuto un messaggio speciale, quello della collega Sanne de Laat. La Boeri ha sfruttato dunque l'occasione per fare coming out.

Bellissima sorpresa dunque per Lucilla Boari dopo la conquista del bronzo nel tiro con l'arco. La 24enne di Mantova si è presentata a Casa Italia, per il classico appuntamento post-gara, e ha ricevuto un messaggio molto particolare, quello di Sanne de Laat, arciera compoundista olandese e sua collega. Queste le parole dell'atleta oranje: "Ti amo tanto, sono molto orgogliosa di quello che hai fatto, non vedo l'ora che ritorni, ti sto aspettando per darti un grande abbraccio". A quel punto Lucilla visibilmente commossa ha fatto coming out: "Lei è Sanne, la mia ragazza".

Una scena destinata a rientrare tra le più belle di queste Olimpiadi. Lucilla Boari ha vissuto una giornata letteralmente indimenticabile, togliendosi una grande soddisfazione. E pensare che in occasione dei Giochi di Rio era finita al centro di un vero e proprio caso, quando un quotidiano l'aveva parlato del team italiano di tiro con l'arco, come un "team di cicciottelle". Una bella rivincita per la Boari che ora può gonfiare il petto: "Mi aspetto altri titoli di giornale, non è stato un bell’aggettivo, ci hanno detto che voleva essere di conforto e non dispregiativo ma purtroppo è passato l’esatto opposto ma il dato di fatto è che adesso c’è una medaglia".