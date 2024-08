video suggerito

Il campione del mondo di equitazione sbalzato dal suo cavallo alle Olimpiadi: “Ora mi vergogno” Henrick von Eckermann è il numero al mondo nell’equitazione. Il cavaliere svedese, durante la finale individuale maschile di salto ostacoli alle Olimpiadi di Parigi, è stato sbalzato a terra dal proprio cavallo. Non riesce a crederci: “Mi vergogno per non aver avuto successo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

20 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Parigi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Henrick von Eckermann è il numero al mondo nell'equitazione. Il cavaliere svedese, durante la finale individuale maschile di salto ostacoli alle Olimpiadi di Parigi, è stato sbalzato a terra dal proprio cavallo. Il tutto nel favoloso scenario della Reggia di Versailles dinanzi alla famiglia reale svedese, ma anche l'icona del tennis Serena Williams. von Eckermann è stato eliminato dai Giochi francesi clamorosamente quando veniva dato sicuro vincitore, o almeno, tra i favoriti. Ma cosa è accaduto durante la prova dello svedese a cavallo finita dopo soli 35 secondi?

Von Eckermann è stato sbalzato da cavallo finendo contro un cartello durante la sua performance. Il cavaliere svedese ha poi visto il suo cavallo andare via senza di lui lasciandolo di fatto a terra dopo aver battuto la schiena. I due hanno superato in modo sicuro e impressionante sette ostacoli nella finale prima che la gara iniziasse ad andare male, con il pubblico che rimaneva senza fiato quando il cavallo ha esitato sull'ottavo ostacolo. Senza parole i commentatori della BBC dopo aver assistito a quella caduta: "Ha completamente rovinato la sua corsa".

I commentatori della BBC Andy Austin e Nick Luck, sono rimasti perplessi dall'incidente in cui Von Eckermann. "Ha cambiato idea, è andato avanti – hanno detto in telecronaca prima di vedere la situazione precipitare completamente -. Questa è una corsa incredibilmente strana e pessima da parte di Henrik von Eckermann. Cosa sta facendo? È caduto. Non ho mai visto niente del genere in vita mia. Questo è il numero 1 al mondo, ha completamente rovinato la sua corsa". Stessa sorte toccata anche al messicano Andres Azcarraga scaraventato in una pozza d'acqua dal suo cavallo.

Leggi anche Imane Khelif in lacrime dopo aver battuto per decisione unanime Hamori: sarà medaglia sicura alle Olimpiadi

Le parole di von Eckermann sconvolto da quanto accaduto

Sull'episodio è intervenuto lo stesso von Eckermann che al termine della corsa ha raccontato cosa è accaduto. Lo svedese stava quasi perdendo l'equilibrio sul penultimo e ultimo ostacolo prima che il cavallo lo sbalzasse a terra: "Mi vergogno solo di avere il cavallo che ho e di non avere successo – ha spiegato duramente il cavaliere svedese -. Non sono stato mai coinvolto in niente del genere. Mi sono rotto una gamba ma in termini di risultati a questo punto è la cosa peggiore che mi sia capitata. Voglio solo tornare a casa da mio figlio e dalla mia famiglia, dice". Von Eckermann poi fa mea culpa: "È un po' imperdonabile da parte mia…".