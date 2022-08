Il campione che ha ritrovato se stesso con la bevanda allucinogena: “La migliore stagione della mia carriera” Aaron Rodgers è uno dei più forti quaterback della NFL. Nelle ultime stagioni è stato eletto miglior giocatore della lega di football americano e s’è legato a vita a i Green Bay Packers con un contratto ricco. Ha ritrovato la pace dentro di sé, dietro le sue prestazioni c’è un segreto.

Aaron Rodgers ha raccontato com’è riuscito a ritrovare pace con se stesso grazie all’assunzione di un’antica bevanda allucinogena.

Nelle ultime due stagioni della NFL Aaron Rodgers è stato eletto il miglior giocatore della lega di Football Americano. A 38 anni, il quaterback dei Green Bay Packers ha messo in tasca anche un ricco rinnovo di contratto: 200 milioni di dollari per legarsi a vita alla franchigia del Wisconsin e chiudere in bellezza un'avventura che lo ha visto trionfare al Super Bowl a livello personale e di squadra.

Ha ritrovato la pace dentro di sé, dietro le sue prestazioni c'è un segreto. Questione di pianeti che devono allinearsi, equilibrio interno, di gancio in mezzo al cielo che ha ghermito aggrappandosi a quella che in gergo è conosciuta come la "liana dei morti" che collega il mondo dei vivi con quello degli spiriti. È grazie (anche) a quel trattamento olistico che ha raggiunto la dimensione cosmica dell'amore "incondizionato per me stesso. Quale modo migliore per lavorare sulla mia salute mentale che vivere un'esperienza del genere?", ha confessato in un podcast con Aubrey Marcus.

Ad aiutarlo è stata l'ayahuasca, un'antica bevanda allucinogena a base vegetale. Gli anche permesso di migliorare i rapporti con i compagni di spogliatoio, lo ha ripulito nell'anima, gli ha tolto scorie dalla mente, gli ha restituito quel senso di leggerezza che gli ha consentito di tornare a volare (sportivamente parlando). "Sento davvero che quell'esperienza mi ha aperto la strada per avere la migliore stagione della mia carriera", ha detto.

Leggi anche La mentalità di Mick Schumacher ricorda qualcuno: va a punti anche in Austria ma non è contento

Rodgers ha parlato di sé senza nascondersi. Ha taciuto nulla. Non ha avuto timore di essere giudicato, frainteso. la serenità interiore è diventata la sua forza, la leva con la quale ha sollevato il mondo. Ecco perché, nel lungo percorso della ricerca del benessere è stato molto schietto nello spiegare quali sono stati i differenti tentativi che ha fatto.

A febbraio scorso ha provato anche la pulizia Panchakarma, una sorta di trattamento disintossicante per purificare il corpo dalle tossine e ritrovare il giusto equilibrio psicofisico: prevedeva l'assunzione di burro, lassativi e astenersi da zucchero, sesso e alcol.

"Il regalo più grande che posso fare ai miei compagni di squadra – ha ammesso, come riporta insider.com – secondo me è quello di potersi mostrare e essere qualcuno capace di provare ed esprimere amore incondizionato". Parola di quaterback che dal centro ha il compito di guidare il gioco.