I premi folli della Polonia per le Olimpiadi di Parigi: in palio ci sono anche degli appartamenti

A cura di Ada Cotugno

La Polonia ha preso seriamente le Olimpiadi di Parigi 2024, tanto da mettere sul piatto ricchissimi premi per gli atleti che riusciranno a portare a casa una medaglia. Questa volta però l'intera nazione si è mossa per creare incentivi fantasiosi e dall'enorme valore che non si fermano a bonus e onoreficenze.

Tutti i polacchi che torneranno dai Giochi con una medaglia d'oro appesa al collo riceveranno un intero appartamento a Varsavia. Di certo non una cosa da poco, ma un investimento enorme che il Paese ha deciso di mettere in atto con una motivazione ben precisa che va oltre il medagliere.

Un appartamento per ogni oro

La posta in palio per gli atleti polacchi è davvero alta. La Polonia ha deciso che ogni atleta che vincerà la medaglia d'oro in uno sport individuale sarà premiato ricevendo un appartamento con due camere da letto a Varsavia, nel cuore della capitale polacca. Un premio preziosissimo, considerando il valore dell'immobile e i benefici che potrebbe apportare come possibile investimento.

Il perché della scelta è davvero molto semplice: quest'anno con Parigi 2024 si festeggia il centesimo anniversario della prima partecipazione della Polonia alle Olimpiadi, un motivo che è bastato all'intera nazione per architettare un premio davvero mostruoso, di gran lunga superiore a quelli offerti dal resto del mondo. Sfortunatamente l'incentivo per il momento non ha prodotto risultati: i polacchi hanno vinto solo tre medaglie, una d'argento e l'altra di bronzo.

I premi della Polonia

L'appartamento con due camere da letto sarà destinato soltanto a chi vincerà la medaglia d'oro, ma per chi finirà sul podio con altri metalli ci sarà comunque un premio. Le ricompense non lasceranno nessuno scontento: in palio ci sono oltre 63 milioni di euro, un dipinto prestigioso creato da un artista polacco, un buono da utilizzare per un vacanza per due persone e addirittura un diamante che potrà essere investito.