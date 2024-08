video suggerito

I due rivali si fanno la guerra, a 30 metri dalla fine spunta Cole Hocker che li beffa e vince l’oro Kerr e Ingebrigsten sono due acerrimi rivali, si sono marcati quasi fino al termine dei 1500. Entrambi volevano la medaglia d’oro, che sorprendentemente è andata all’americano Cole Hocker, che li ha beffati nel finale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Parigi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'Atletica è lo sport principe delle Olimpiadi e spesso regala storie meravigliose. Tanti grandi campioni si sono confermati o hanno suggellato la propria carriera con un oro a Parigi, la stessa cosa avrebbero voluto fare l'inglese Josh Kerr e il suo grande rivale Jakob Ingebrigtsen, campione tre anni fa. Ma per controllarsi fino all'ultimo hanno perso entrambi la vittoria, che è andata al quasi sconosciuto americano Cole Hocker, in testa forse per meno di trenta metri, gli ultimi dei 1500.

La rivalità tra Kerr e Ingebrigsten

Kerr e Ingebrigsten sono due acerrimi rivali. Lo sono in pista e fuori. A parole non si sono mai risparmiati. Non sono amici, non si mandano messaggi, in poche parole: sono veri rivali. Alle Olimpiadi volevano regolare i conti. Il norvegese era il campione olimpico in carica, l'inglese il campione del mondo. Quando sono stati chiamati a entrare in pista lo hanno fatto per ultimi. La scena era tutta loro.

A sorpresa tra i due litiganti vince Cole Hocker

Hanno fatto una gara accorta, poi si sono messi avanti. Il norvegese ha fatto il ritmo nel finale, Kerr lo ha inseguito. Si sono controllati tanto, tantissimo, alla fine troppo. Perché mentre Ingebrigsten scrutava Kerr che cercava e poi riusciva a passarlo dall'esterno è sbucato dal nulle Cole Hocker, un americano che aveva nel palmares solo un argento nei campionati mondiali indoor, e che qualche tempo fa aveva vinto l'oro nei campionati americani con il tempo di 3'37". Un tempo superiore di dieci secondi (dieci secondi!) rispetto a quello che ha realizzato a Parigi.

Leggi anche Imane Khelif in lacrime dopo aver battuto per decisione unanime Hamori: sarà medaglia sicura alle Olimpiadi

Hocker d'oro, Kerr d'argento: Ingebrigsten fuori dal podio

Hocker è stato sempre tra i primi e in quella che gli inglesi avevano ribattezzato una corsa epocale tra Kerr, che pure di notte corre con gli occhiali da sole, e Ingebrigsten è arrivato dal nulla Cole Hocker che negli ultimi trenta metri ha preso la corsia giusta, è riuscito a trovare la forza per accelerare e ha vinto clamorosamente e sorprendentemente la medaglia d'oro nei 1500 realizzando pure il record olimpico. Kerr secondo, almeno si prende l'argento. Ingebrigsten quarto. Fuori da tutto. La rivalità ha cancellato il sogno a entrambi e fatto diventerà realtà quello di Cole Hocker.