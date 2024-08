video suggerito

Holly Bradshaw salta con l’asta ma va da un’altra parte: il cameraman se la vede venire addosso Prova disastrosa di Holly Bradshaw nel salto con l’asta alle Olimpiadi di Parigi: l’atleta inglese ha mancato la qualificazione, finendo quasi addosso al cameraman nel suo ultimo tentativo. Poi è scoppiata a piangere inginocchiata a terra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Holly Bradshaw è uscita in lacrime dalla qualificazione (mancata) nel salto con l'asta femminile alle Olimpiadi di Parigi e non per la caduta rovinosa fuori dal materasso, che pure poteva avere conseguenze gravi e dolorose, ma per il dispiacere dell'esclusione da una prova che l'aveva vista vincere la medaglia di bronzo ai precedenti Giochi di Tokyo nel 2021. La 32enne inglese, che ha un personale nella specialità di ben 4,90, ha saltato soltanto 4,20 e poi non è riuscita a superare la misura di 4,40: dunque non è tra le 20 finaliste che si giocheranno le medaglie mercoledì.

Holly Bradshaw cade nel salto con l'asta: il cameraman se la vede addosso

Dopo aver fallito i primi due tentativi a 4,40, la Bradshaw sapeva che si sarebbe giocata tutto nell'ultimo salto. La tensione era al massimo e le ha giocato un brutto scherzo: l'esperta atleta britannica ha preso la rincorsa, ha imbucato l'asta e poi si è issata su con tutta la forza fisica e nervosa che le era rimasta, che evidentemente era tuttavia ben poca. Dentro di sé, Holly già aveva mollato ed è rimasta appesa all'asta in verticale, prima di cadere da tutt'altra parte verso il suolo dello Stade de France.

L'atleta inglese piange inconsolabile: erano le sue ultime Olimpiadi

Più precisamente l'astista inglese si è abbattuta verso un cameraman che era posizionato lì vicino, che se l'è vista piombare quasi addosso e peraltro non ha battuto ciglio, non muovendosi di un centimetro mentre continuava a riprendere la scena. Fortunatamente la Bradshaw è riuscita a non fare male né a se stessa né ad altri, ma una volta rialzatasi è stata sopraffatta dall'emozione ed è scoppiata a piangere. Ha appoggiato l'asta a terra, si è inginocchiata e si è abbandonata a lacrime irrefrenabili, consolata da una compagna di squadra, Molly Caudery, che peraltro sarebbe poi stata eliminata anche lei altrettanto clamorosamente.

La britannica in quel momento sapeva bene di aver avuto l'ultima chance olimpica: "Sono semplicemente distrutta – ha poi detto Holly – Sapevo che queste sarebbero state le mie ultime Olimpiadi. Non so bene cosa sia successo, so che sembra assurdo, ma la pista, l'ambiente e tutto il resto erano troppo belli. Sono stato colta in contropiede, il che è frustrante. Io volevo più qualsiasi cosa rendere orgoglioso mio padre, che è morto a novembre".