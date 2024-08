video suggerito

Guram Tushishvili impazzisce dopo la sconfitta nel judo: cacciato subito dalle Olimpiadi Orrenda reazione antisportiva e aggressiva di Guram Tushishvili dopo la sconfitta contro il campione francese Teddy Riner nel torneo dei pesi massimi di judo alle Olimpiadi di Parigi: il georgiano è stato immediatamente cacciato dai Giochi.

A cura di Paolo Fiorenza

Guram Tushishvili non ha perso solo il match dei quarti di finale del torneo di judo nella categoria pesi massimi, ovvero per atleti superiori ai 100 kg, ma anche il resto delle sue Olimpiadi, che sono finite appena dopo che l'atleta georgiano ha reagito in maniera antisportiva e aggressiva dopo la sconfitta incassata dal totem francese Teddy Riner, poi vincitore della medaglia d'oro. Tushishvili è stato infatti non solo squalificato dal torneo individuale, non potendo accedere ai ripescaggi per il bronzo, ma anche sospeso per il prosieguo dei Giochi di Parigi, non potendo dunque partecipare alla gara a squadre miste.

Tushishvili perde la testa dopo la sconfitta con Riner: calci e spinte

Riner, una leggenda del judo mondiale, si era imposto con un bellissimo Ippon sul 29enne georgiano, nel tripudio del pubblico di casa. Ma Tushishvili ha reagito con rabbia, scalciando fino al punto da sollevare da terra il suo avversario e poi spingendone la testa contro il tappeto una volta rialzatosi. Il confronto tra i due non è finito lì: Riner, indignato per la mancanza di sportività del georgiano, lo ha trattenuto, provocandone l'ulteriore reazione. Tushishvili ha spinto di nuovo il francese con l'anca, mentre il telecronista della TV transalpina ripeteva "no, no, no".

Teddy Riner nella leggenda del judo: terzo oro individuale alle Olimpiadi

Poco dopo, ristabilitasi la calma, i due si sono stretti la mano e Riner ha festeggiato la qualificazione alle semifinali. Il 35enne gigante francese, ultimo tedoforo assieme a Marie-José Perec nella cerimonia d'apertura delle Olimpiadi parigine, ha poi vinto il torneo dei massimi battendo in finale per ippon il sudcoreano campione del mondo in carica Kim Minjong: dopo gli ori individuali di Londra 2012 e Rio 2016 e quello a squadre a Tokyo nel 2021, il transalpino scolpisce il suo nome nella leggenda del judo.

Teddy Riner fa il gesto del 3 dopo aver vinto la sua terza medaglia d'oro individuale nei pesi massimi del judo

Tushishvili cacciato con disonore dai Giochi di Parigi

Solo disonore invece per Tushishvili, che è stato stangato dalla Federazione Internazionale Judo in tempi rapidissimi: "A seguito dell'incidente avvenuto al termine dei quarti di finale tra Teddy Riner (FRA) e Guram Tushishvili (GEO) nella categoria di peso +100 kg, il comportamento del judoka georgiano era contrario allo ‘spirito del judo' ed è stata immediatamente convocata una commissione disciplinare ad hoc per indagare sulla situazione", ha affermato in una nota l'organo di governo del judo mondiale, dando poi comunicazione delle sanzioni irrogate al judoka.

"Sono state prese le seguenti decisioni:

Guram Tushishvili è sospeso dalla competizione individuale e non gli sarà consentito di partecipare al ripescaggio.⁠

Guram Tushishvili è sospeso dalla partecipazione alla gara a squadre miste che si terrà il 3 agosto 2024.⁠

Guram Tushishvili è sospeso dalla partecipazione a qualsiasi competizione internazionale di judo fino a quando la Commissione disciplinare IJF non si riunirà per prendere una decisione definitiva. Saranno condotte ulteriori indagini per determinare cosa è successo.

La delegazione georgiana e gli atleti sono stati informati delle decisioni".