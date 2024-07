video suggerito

Grandissimo argento nel canottaggio, l’Italia del 4 di coppia stupisce alle Olimpiadi L’Italia lo conquista l’argento nella finale del 4 di coppia di canottaggio composto da Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Il momento in cui il 4 di coppia azzurro taglia il traguardo e conquista l'argento.

Un grandissimo argento alle Olimpiadi, l'Italia lo conquista nella finale del 4 di coppia di canottaggio composto da Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili. Una medaglia strappata coi denti, a lungo contesa con la Polonia (prima) e con la Gran Bretagna (nella parte finale) mentre l'equipaggio olandese stacca tutti e s'invola verso l'oro mostrandosi una spanna nettamente superiore agli avversari (+2″40 sull'Italia, +2″59 sulla Polonia), anche alla stessa selezione tricolore che sperava di avere maggiori chance per competere per il metallo più prezioso. E invece s'è dovuta "accontentare" di un piazzamento che è confortante, alimenta il bottino complessivo in questa edizione dei Giochi: è il 12° titolo (3 ori, 5 argenti, 4 bronzi).

Contenti a metà. Da un lato c'è la soddisfazione per essere tornati sul podio della specialità dopo 16 anni (respingendo gli assalti degli inglesi), dall'altro per non essere riusciti a tenere testa all'Olanda che conferma vittoria e medaglia che aveva ottenuto anche a Tokyo 2020.

La partenza lanciata degli olandesi. È tutta qui la chiave di volta della gara che è già senza storia dopo il primo tratto, considerata la mezza barca di vantaggio della selezione dei Paesi Bassi. Un gap che si rivelerà incolmabile per la Germania e la Svizzera, entrambe costrette a mollare nella fase centrale del percorso per il ritmo completamente differente e insostenibile degli altri equipaggi.

Punta a punta. L'Italia ci prova a restare nella scia degli olandesi che, all'altezza dei 500 metri, conservano un mezzo secondo di vantaggio. Mollare o resistere, il 4 di coppia sceglie la seconda opzione perché tirare ancora può essere devastante e compromettere ogni possibile ambizione di medaglia. Uno sforzo, quello iniziale, che gli azzurri rischiano di pagare caro quando la Polonia rientra di prepotenza e si prende la seconda posizione.

Finita? Niente affatto. Quando tutto sembra perduto (o quasi) al passaggio sulla linea dei 1500 metri, l'Italia ritrova smalto e determinazione: lascia dietro di sé i polacchi, tiene botta rispetto al rientro della Gran Bretagna e mette le mani su una medaglia anche perché alle spalle del terzetto di testa c'è il vuoto. Olanda imprendibile ma Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili ce la fanno a conquistare l'argento.

La finale del 4 di coppia vede all'opera anche gli equipaggi femminili: l'oro è andato alla Gran Bretagna con appena 15 centesimi di vantaggio sull’Olanda (argento). Bronzo alla Germania.