Golfisti attaccati in campo da un alligatore: si salvano per un soffio da una fine orribile Terrore su un campo da golf in Florida: una coppia su una mini car è stata aggredita da un alligatore. Solo la presenza di spirito del guidatore e la buona sorte li ha salvati da una fine orribile.

A cura di Paolo Fiorenza

Il golf è uno sport difficile, in cui la sensibilità e la precisione del tocco vanno di pari passo con la necessità di superare i vari ostacoli che sono disseminati lungo il percorso: dall'erba alta agli alberi, dai bunker di sabbia ai laghetti artificiali, fino ad arrivare al fiume che incrocia il Masters di Augusta. Sono tutti grandi classici per chi si cimenta sulle 18 buche. Se però giochi a golf in Florida, allora devi mettere in preventivo di dover fare i conti con qualcosa di vivo e di non molto amichevole, per usare un eufemismo. Vedersi venire addosso un alligatore lanciato a tutta velocità deve essere così spaventoso che sicuramente non lo si dimenticherà per tutta la vita.

È quello che è successo alla coppia di ignari occupanti di una ‘golf car' (il piccolo veicolo con cui ci si sposta sui campi assieme all'attrezzatura), che si sono accorti solo all'ultimo momento dell'aggressione da parte dell'alligatore e sono riusciti ad evitare sia di essere sbranati dall'enorme rettile, sia soprattutto di cadere con tutta la vettura nello specchio d'acqua adiacente, dove probabilmente di alligatori ce n'erano molti di più, con le immaginabili conseguenze da film dell'orrore.

La versione lunga del video, che ha avuto ampia diffusione sui social, mostra tutta la spaventosa sequenza dell'agguato. L'alligatore avanza nascondendosi nella vegetazione: vede passare una prima mini car senza problemi, poi il rettile ne adocchia un'altra che sta sopraggiungendo e quando gli passa davanti piazza uno scatto per mettere le fauci sugli occupanti, un uomo e una donna. Il guidatore ha la prontezza di spirito di scartare sulla propria destra quel tanto che basta a evitare il morso alla gamba, ma anche la fortuna di bordeggiare l'acqua senza caderci. Davvero la buona sorte stavolta ha assistito i due golfisti.

La coppia scampata ad una fine orribile ha imparato sicuramente qualcosa. Prima di tutto, se ti trovi in ​​Florida, devi essere preparato agli incontri con gli alligatori su un campo da golf. Inoltre devi anche essere pronto a guidare la tua mini car come Verstappen se vuoi salvare la pelle. Poi, vabbè, ci sarebbe da infilare una pallina in buca, ma a quel punto è un gioco da ragazzi…