video suggerito

Gli stranissimi premi per Yulo nelle Filippine dopo 2 ori alle Olimpiadi: colonscopie gratis a vita Carlos Yulo ha scritto la storia dello sport delle Filippine vincendo due medaglie d’oro alle Olimpiadi 2024. Yulo riceverà due premi in denaro e una casa, oltre a una sfilza di regali da parte di normali cittadini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Carlos Yulo ha vinto due medaglie d'oro alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il ginnasta delle Filippine ha vinto sia nel corpo libero che nel volteggio. Due medaglie storiche per lui e per tutte le Filippine, che hanno celebrato l'evento in modo colossale. Yulo in patria troverà una festa mastodontica e soprattutto sa già che riceverà una sfilza di doni, premi di ogni tipo per questo ginnasta che ha fatto la storia dello sport del suo paese: sarà ricompensato dal governo locale, avrà una casa tutta nuova, una scorta a vita di ramen e pure la possibilità di effettuare delle endoscopie e delle colonscopie, gratis.

Due ori alle Olimpiadi e Yulo viene ricoperto di denaro dal Governo e dalla Camera

Yulo è un ginnasta nato nel 2000 ed è il primo atleta filippino a vincere due medaglie d'oro alle Olimpiadi. L'intera nazionale è impazzita di gioia, e va da sé che il ginnasta è diventato un eroe nazionale. Un paese intero è pronto ad accoglierlo e Yulo già sa che riceverà diversi premi in denaro, molto pesanti, e anche omaggi di vario tipo. Intanto riceverà dal governo filippino 10 milioni di pesos, che corrispondono a circa 160 mila euro. Poi riceverà altri 6 milioni di pesos (circa 95 mila euro) dalla Camera dei rappresentanti. Fin qui oltre 250 mila euro, una cifra importante.

A Carlos Yulo pure una casa e una scorta a vita di ramen

Oltre a tanto denaro riceverà sostegno dalle aziende locali. É stata regalata un'abitazione con tre camere da letto a Taguig City all'atleta, e chi invece gli garantisce una scorta a vita di Ramen, ma anche di Mac and cheese (pasta con il formaggio al forno).

Mentre il presidente delle Filippine Marcos Jr. ha scritto: "I filippini di tutto il mondo si sono uniti, applaudendo e facendo il tifo per te", lui modestamente ha detto: "Non ci ho ancora fatto caso. Stamattina ero assonnato. Non sapevo cosa fare. Ma oggi l'ho fatto e ho visto".

Anche biscotti, uno smartphone e una colonscopia gratuita per Yulo

Al di là dei premi economici, della casa e del cibo gratis a vita (anche per la fidanzata), per lui ci sarà anche un iPhone 16, una consulenza ingegneristica gratuite, in caso di bisogno, custodie per i telefoni, biscotti a vita (da una determinata società), un set gratuito di fari e fendinebbia. E mentre c'era chi omaggiava di frullati anche chi avesse uno dei suoi nomi di battesimo o cognomi, c'è stato un medico, un gastroenterologo che pare gli abbia garantito colonscopie gratuite, ma una volta superati i 45 anni.