Giudice di gara cacciato dalle Olimpiadi: si era fatto una foto inappropriata con un concorrente

A cura di Alessio Morra

Le gare di surf delle Olimpiadi di Parigi 2024 non si tengono nella capitale francese, ma a Tahiti, meravigliosa isola della Polinesia francese. Lì, un giudice di gara è stato rispedito a casa per aver postato una foto con il surfista australiano Ethan Ewing e l'allenatore della squadra nazionale australiana Bede Durbidge.

Ben Lowe e la foto con Ewing Durbidge

Una disattenzione o un errore, sicuramente un eccesso di campanilismo quello che ha portato alla cacciata dai Giochi Olimpici di Ben Lowe, un esperto giudice di gare della World Surf League, che era stato immortalato sorridente in una foto con Ewing e Durbidge a Teahupo'o. Questa foto è sbucata online e si è visto anche che a corredo del post era scritto: "Questi tre ragazzi di Straddie (Stradbroke Island ndr.) si esibiscono alle Olimpiadi".

Probabilmente era solo la voglia di ricordare il luogo d'origine, lì dov'è partita la carriera di tutti e tre. Ma si è alle Olimpiadi. Non ci può essere vicinanza tra giudici di gara o arbitri e atleti. L'immagine è sbucata online prima dei quarti di finale delle gare di surf, nella quale Ewing ha sfidato il connazionale Jack Robinson. L'ISA (International Surfing Association) ha definito quella foto inappropriata e ha preso rapidi provvedimenti nei confronti di Lowe. Foto inappropriata e giudice rimosso per tutto il resto delle Olimpiadi.

Foto inappropriata: il giudice viene rimosso dalle Olimpiadi

In una nota l'ISA ha spiegato: "Non è appropriato che un giudice interagisca in questo modo con un atleta e la sua squadra. Per proteggere l'integrità e l'equità della competizione in corso, e in conformità con il Codice di condotta ISA e il Codice etico del CIO, il Comitato esecutivo ISA ha deciso di rimuovere il giudice dalla giuria per il resto della competizione".

La federazione di surf ha aggiunto di aver comunicato a tutti i giudici e a tutte le squadre le proprie responsabilità. L'altro ragazzo di Straddie, il surfista Ethan Ewing è stato battuto nei quarti da Jack Robinson. Una giornata disastrosa per quell'isola e una foto che sarà rapidamente cancellata.